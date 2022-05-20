موعد صرف راتب التأهيل الشامل مايو 2022 شوال 1443 وشروط الاستحقاق

نوضح لكم موعد نزول راتب التأهيل الشامل لشهر مايو 2022 وشهر شوال الحالي 1443 حيث يهتم حاليا جميع المستفيدين من برامج التأهيل الشامل بمعرفة الموعد الذي سوف يتم فيه إيداع قيمة الدعم في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ويستفيد من هذا البرنامج العديد من الفئات المستحقة ذات الأولوية بتلقي الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإليكم أهم تفاصيل موعد صرف راتب التأهيل الشامل.

موعد نزول راتب التأهيل شهر مايو 2022

يتم صرف راتب التأهيل الشامل المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في موعد ثابت ومحدد من كل شهر ميلادي، ويعتبر هذا الأمر من المميزات في هذا البرنامج التي يستفيد منها المستحقين للدعم، وموعد صرف الراتب هو في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، ويتم تأخير الموعد أو تقديمه إذا صادف يوم الصرف أي من الإجازات الرسمية بالمملكة.

شروط استحقاق راتب التأهيل الشامل

الشروط التالية هي الواجب توافرها في المواطن المتقدم للحصول على راتب التأهيل الشامل: