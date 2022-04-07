موعد صرف دفعة حساب المواطن في رمضان 1443 وطريقة التواصل مع الدعم

أحمد علي عبد الخالق

يتساءل الكثير من المواطنين عن المواعيد الخاصة لكي يتم “صرف الدفعة الخاصة بحساب المواطن”، في شهر رمضان المبارك، ويتم تقديم حساب المواطن للمواطنين في المملكة وذلك لمساعدتهم على تحمل ظروف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة المادية ومن المعتاد صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا كان اليوم العاشر من الشهر يوافق يوم عطلة رسمية فيتم تعديل ذلك بتقديم الموعد أو تأخره وذلك حسب موعد الإجازة التي يصادفها هذا اليوم أما بالنسبة لموعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان فسوف يوافق اليوم العاشر من شهر أبريل (10/ 4/ 2022) ميلادي وأيضاً سوف يوافق اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك.

موعد صرف حساب المواطن
المحتويات
الشروط الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن
الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن
طرق التواصل مع حساب المواطن

الشروط الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن

  • يشترط على المواطن المتقدم للتسجيل في حساب المواطن أن يكون سعودي الجنسية.
  • يشترط  أن يكون المتقدم مقيم دائم في المملكة.
  • كما يشترط عدم زيادة الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن الحد المانع للحصول على حساب المواطن.
  • كما يشترط أن يكون المتقدم غير منتمي في أي دور الإيواء الحكومية.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

مقالات ذات صلة:

موعد صرف الدفعة 53 حساب المواطن في رمضان 2022

حساب المواطن ينجح بالتعامل مع أكثر من 1.4 مليون عملية في الربع الأول من عام 2022

  • في البداية قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن citizen account.
  • بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الدخول إلى حساب المواطن.
  • تدوين رمز التحقق البشري.
  • بعد ذلك أضغط على تسجيل الدخول.
  • بعد ذلك انتقل إلى تبويب حسابي.
  • النقر على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.
  • تدوين رقم الهوية الوطنية.
  • في النهاية يتم الضغط على أيقونة الاستعلام
  • بعدها سوف يتم ظهور البيانات المطلوبة.

طرق التواصل مع حساب المواطن

  • في البداية يمكنك التواصل من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.
  • ثانياً يمكنك التواصل بواسطة الرقم المجاني الذي يخص الشكاوى وهو 19912.
  • ثالثاً يتم التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع.
Avatar of أحمد علي عبد الخالق
أحمد علي عبد الخالق

مهندس مدني وأحب عالم التكنولوجيا والكتابة والقراءة مطلع على الشأن السعودي وخدمات الحكومة السعودية الإلكترونية



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.