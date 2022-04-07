موعد صرف دفعة حساب المواطن في رمضان 1443 وطريقة التواصل مع الدعم

يتساءل الكثير من المواطنين عن المواعيد الخاصة لكي يتم “صرف الدفعة الخاصة بحساب المواطن”، في شهر رمضان المبارك، ويتم تقديم حساب المواطن للمواطنين في المملكة وذلك لمساعدتهم على تحمل ظروف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة المادية ومن المعتاد صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا كان اليوم العاشر من الشهر يوافق يوم عطلة رسمية فيتم تعديل ذلك بتقديم الموعد أو تأخره وذلك حسب موعد الإجازة التي يصادفها هذا اليوم أما بالنسبة لموعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان فسوف يوافق اليوم العاشر من شهر أبريل (10/ 4/ 2022) ميلادي وأيضاً سوف يوافق اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك.

الشروط الخاصة بالتسجيل في حساب المواطن

يشترط على المواطن المتقدم للتسجيل في حساب المواطن أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم دائم في المملكة.

كما يشترط عدم زيادة الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن الحد المانع للحصول على حساب المواطن.

كما يشترط أن يكون المتقدم غير منتمي في أي دور الإيواء الحكومية.

الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن

في البداية قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن citizen account.

بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الدخول إلى حساب المواطن.

تدوين رمز التحقق البشري.

بعد ذلك أضغط على تسجيل الدخول.

بعد ذلك انتقل إلى تبويب حسابي.

النقر على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

تدوين رقم الهوية الوطنية.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة الاستعلام

بعدها سوف يتم ظهور البيانات المطلوبة.

طرق التواصل مع حساب المواطن