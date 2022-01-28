يعد التسجيل فى “برنامج ريف” هو أول خطوة لكي تستطيع الحصول على دعم ريف، وذلك لكلا من الأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط القبول، ويعد دعم ريف هو مبلغ يقدم من “منصة ريف” إلى المواطنين السعوديين لمساعدتهم في التحول نحو الإنتاج الزراعي ضمن قطاع الأسر المنتجة، وفيما يلي سوف نوضح موعد صرف دعم ريف وطريقة التسجيل في ريف.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

وقد وضح البرنامج طريقة التسجيل لكي يسهل على المواطنين التقديم في دعم ريف، ولذلك يمكنك التسجيل في برنامج دعم ريف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على “منصة ريف“. يجب عليك اختيار “تسجيل مستخدم جديد”. قم بإدخال “البيانات الأساسية”. قم بإضافة النشاط الزراعي الذي ترغب في التسجيل عليه. يجب إرفاق صورة من المستندات المطلوبة. ويمكن في مرحلة لاحقة “رفع أصول المستندات المطلوبة”.

ما هو موعد صرف دعم ريف؟

بعد القيام بعملية التسجيل وقبول المستندات الخاصة بالدعم، يقوم فريق متخصص من برنامج ريف بزيارة المشروع وكتابة تقرير يتضمن تقييم المشروع ومدى تلبيته المتطلبات ويتم إعلان نتائج الأهلية بعد مرور “60 يوم” عمل من تاريخ زيارة فريق التقييم للمشروع.

ويشمل دعم ريف مجموعة من المشروعات من بينها ما يلي: