موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر رمضان المبارك الدفعة 53

في إطار دعم المواطنين وتخفيف الظروف المعيشية عليهم وفرت الحكومة السعودية برنامج خدماتي وهو حساب المواطن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 53 لشهر أبريل 2022 ويمكن للمستفيدين الاستعلام وبسهولة عن نتائج الأهلية لهذا الشهر.

موعد صرف دعم المواطن لشهر رمضان

تم تحديد نزول دعم المواطن في العاشر من كل شهر وعليه فإن موعد صرف دعم المواطن سيكون يوم 10 أبريل 2022 أي في التاسع من شهر رمضان المبارك.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة

يمكن للمواطنين في السعودية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن إلكترونيا وذلك باتباع الخطوات الموالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.

تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

وسيم ظهور ما تبحث عنه من معلومات تخص نتائج الأهلية.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

وضعت الوزارة شروط بجب استيفائها للحصول على دعم حساب المواطن

أن يكون المعني سعودي الجنسية.

أن يكون المعني متواجد بالمملكة بشكل دائم.

العمر 18 سنة أو أكثر.

ليس عضوا في مراكز الإيواء.

لم يتحصل على أي دعم من قبل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يمكن التسجيل في حساب المواطن بسهولة كما يلي :

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

اختيار تسجيل مستخدم جديد.

قم بكتابة البيانات الخاصة بك الاسم وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة ورقم الهاتف.

سيتم إرسال رقم السر عبر رسالة نصية.

إعادة تعيين كلمة السر.

إرسال الوثائق المطلوبة على الموقع.

النقر على تسجيل بعد الموافقة على الشروط المنصوصة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى موعد صرف دعم المواطن وكيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في السعودية.