الموارد البشرية تعلن عن موعد صرف دعم التأهيل الشامل لشهر ديسمبر 2022 وقيمة رواتب المستفيدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف العديد من برامج الدعم المختلفة للمواطنين بالمملكة، ومن أهمها برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي وذلك لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال صرف مبالغ دعم شهرية لهم تساعدهم في التغلب على غلاء الأسعار، وتهتم المملكة أيضاً بالأشخاص من ذوي الإعاقة وتدعمهم مادياً بشكل هري حسب نوع الإعاقة من خلال برنامج التأهيل الشامل، لذا سنتعرف من خلال المقال على موعد صرف دعم التأهيل الشامل لشهر ديسمبر، تابعونا للتفاصيل.

موعد صرف دعم التأهيل الشامل لشهر ديسمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد رسمي ثابت لصرف دعم التأهيل الشامل بشكل شهري وهو اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي أما إذا تعارض اليوم مع موعد عطلة رسمية يتم تقديمه أو تأخيره يوم حسب ما تعلنه لذا سيتم صرف دعم شهر ديسمبر يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 والموافق هجرياً 2 جماد ثاني 1444هـ.

أهلية الحصول على دعم التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط الضرورية لكي يحصل المتقدم على دعم التأهيل الشامل وهي:

الدعم موجه لحاملي الجنسية السعودية.

يشترط إقامة المتقدم بشكل كامل ودائم داخل المملكة السعودية.

أن يتم تلقي العلاج على نفقة الحكومة السعودية، وفي أحد المستشفيات الحكومية.

يشترط توافر حساب بنكي لدي المتقدم لكي يتم تحويل مبلغ الدعم بشكل شهري عليه.

كما يلزم أيضاً تقديم المستندات المطلوبة للوزارة، وتحديد نوع الإعاقة للمتقدم.

عدم زيادة عمر المتقدم عن 45 عاماً.

كيفية التسجيل للاستفادة من الدعم

تقدم وزارة الموارد البشرية للمواطنين إمكانية التسجيل للاستفادة من برامج الدعم المختلفة بشكل إلكتروني ومن أبرزها برنامج التأهيل الشامل لذا يمكن التقديم باتباع ما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

بعد ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على برنامج التأهيل الشامل، وإدخال كافة البيانات المطلوبة بالشكل السليم وبدقة .

ثم اضغط على أيقونة التسجيل لإرسال الطلب.

معاشات التأهيل الشامل لشهر ديسمبر

حددت الوزارة معاشات مستفيدي البرنامج والتي تتباين من مستفيد لآخر حسب درجة الإعاقة لتكون كما يلي: