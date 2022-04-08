موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل – رمضان “الدفعة 53” وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية

يعتبر موعد صرف حساب المواطن شهر أبريل واحد من أكثر المواضيع التي زاد عنها البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث يرغب الجميع في معرفة موعد صرف حساب المواطن شهر رمضان المبارك 1443 – شهر أبريل 2022 الرسمي، حيث يعتبر هذا البرنامج هو أحد أهم وأفضل برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها وذلك عن طريق تقديم دعم مادي للكثير من المواطنين في السعودية لجعلهم قادرين على مواجهة ظروف الحياة الصعبة وتساعدهم في رفع مستوى المعيشة والتخلص من الفقر ضمن خطة المملكة لعيش حياة كريمة، ونوضح لكم في هذا المقال بالتفصيل كل المعلومات التي تم إعلانها من جانب الصفحة الرسمية للحساب.

موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل

في ظل الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث من جانب الملايين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حول موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل خاصة وأن هذا الشهر هو شهر رمضان الكريم والذي تزداد فيه المصروفات بالإضافة إلى اقتراب عيد الفطر المبارك أيضاً فيبحث الكثير عن ذلك، حيث بدأ العد التنازلي لموعد صرف الدفعة 53 من حساب المواطن وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي حيث من المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة في يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022 ميلاديًا والموافق 09 رمضان 1443، وذلك وفقاً لما يتم في كافة الشهور حيث يتم الصرف عادة في يوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا في حال وجود إجازة أو عطلة رسمية فيتم ترحيل موعد الصرف.

خطوات استعلام نتائج أهلية حساب المواطن

وبعد أن تعرف على الجميع على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 53 فيرغبون في التعرف على الخطوات اللازمة لاستعلام نتائج الأهلية لهذه الدفعة، ويمكن اتباع تلك الخطوات من أجل الاستعلام:-