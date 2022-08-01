موعد صرف حساب المواطن شهر محرم 1444 للمستحقين الجدد والقدامي وخطوات الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج حساب المواطن تاريخ إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج والخاصة بشهر أغسطس 2022 محرم 1444 وهي الدورة رقم 57، حيث يتم صرف حساب المواطن لجميع المسجلون في كل شهر، وذلك من أجل مساعدتهم علي تحسين الحالة المالية ومحاربة الغلاء والأزمات الأقتصادية في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف حساب المواطن شهر محرم 1444

يتم صرف حساب المواطن بشكل شهري ثابت في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وسيتم إيداع راتب الدورة رقم 57 من حساب المواطن للمستفيدين في يوم الأربعاء الموافق 10 اغسطس والذي يوافق 12 من محرم 1444، حيث سيتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين البنكية ويمكنهم القيام بصرفها بعد إتمام عملية الأيداع.

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

يمكنك القيام بعملية إضافة التابعين في برنامج حساب المواطن وذلك إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلي موقع حساب المواطن “من هنا“.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تفاصيل الطلب.

اختيار زر بيانات التابعين، ثم منها أختيار إضافة تابع.

تعبئة بيانات التابع في الحقول المخصص لها.

الضغط علي زر الحفظ.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444

تتم عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع حساب المواطن.

إنشاء حساب جديد عن طريقة كتابة إسم المستفيد ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

يتم إرسال لك رسالة نصية بكلمة السر المؤقتة.

تسجيل الدخول في حسابك ثم تغير كلمة السر.

التأكد من البيانات المدخلة.

بعد ذلك رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط علي زر تقديم الطلب.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444

تبعاً لبرنامج حساب المواطن فإن متوسط دعم الأسرة الواحدة من البرنامج بلغ نحو 1919 ريال سعودي في دفعة شهر يوليو 2022، حيث إرتفع الدعم مقارنة بدفعة شهر يونيو والتي كان متوسط الأسرة منها نحو 1076 ريال سعودي، ويستفيد من برنامج حساب المواطن نحو 1,9 مليون أسرة سعودية، بينما بلغ عدد التابعين نحو 8,1 مليون مواطن سعودي.

والجدير بالذكر بإن الملك سلمان وافق علي تخصيص 20 مليار ريال سعودي وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار في المملكة والازمة الأقتصادية، منهم 10 مليار ريال سعودي مخصص لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن، وكما إنة إصدر بفتح باب التسجيل في حساب المواطن حتي نهاية العام الجاري.