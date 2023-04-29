موعد صرف حساب المواطن شهر شوال 1444

يترقب العديد من المستفيدين من دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية نزول الدفعة رقم 66 من البرنامج والخاصة بشهر شوال الجاري، ويعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة في المملكة إلي المواطنين من أجل دعمهم مادياً، وذلك لتحسين مستوى الدخل المادي لهم، وهو من ضمن خطة رؤية 2030.

شروط حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن بأن هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها من أجل استحقاق البرنامج، وهذه الشروط تتلخص في النحو التالي:-

يشترط إن يكون المستفيد من البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يشترط إن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً.

إن لا يزيد دخل الفرد عن الحد الأقصي لحساب المواطن.

يشترط إن يكون مستقل السكن وليس مقيم في أحد مراكز الإيواء.

موعد ايداع حساب المواطن شوال 1444

أوضح برنامج حساب المواطن بأنه سيتم إيداع الدفعة رقم 66 والمخصصة لشهر شوال 1444، يوم الاربعاء القادم الموافق 10 مايو 2023- 20 شوال 1444 هجرياً، لجميع المستفيدين، حيث يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ولكن قد يتم تأجيل أو استقدام صرف الدفعات حسب العطلات الرسمية بالمملكة.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن