موعد صرف حساب المواطن دفعة يونيو 2022 إيداع الدفعة 55

زادت وتيرة البحث بشكل كبير عن موعد صرف حساب المواطن مع اقتراب صرف الدفعة 55 لجميع المستحقين من المواطنين السعوديين والمستوفين لكافة الشروط اللازمة، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج حساب المواطن في السنوات القليلة الماضية بهدف مساعدة الأسر السعودية محدودة ومتوسطة الدخل بمبالغ مادية تُمكنهم من العيش بكرامة بعيداً عن العوز والفقر والإحتياج، ونحن في موقعنا “نجوم مصرية” نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم كافة الأخبار عن موعد نزول الدفعة 55 من حساب المواطن وأبرز شروط التقديم، فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن

منذ إنطلاق برنامج حساب المواطن وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت لنزول المساعدات المادية لحساب المواطن على أن يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف يوم، ويثمكنكم معرفة كل المعلومات الخاصة بالبرنامج من خلال زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على الإنترنت.

شروط حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط معينة لقبول طلبات المواطنين الراغبين في التقدسم والإستفادة من دعم حساب المواطن على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيم بالمملكة ولا يغيب عنها أكثر من 3 شهور في العام، ولا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وألا يكون موظفاً في أي وظيفة حكومية وأن يكون المتقدم عائلاً لأسرة.