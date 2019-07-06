موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي يوليو 2019| تسجيل جديد ca.gov

ننشر موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي أو تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة القادمة والمدة الزمنية المتبقية على تاريخ إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بشكل مستمر من خلال متابعة مستمرة من موقع نجوم مصرية لأخر تصريحات برنامج حساب المواطن السعودي الرسمية، حيث أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً في وقتٍ سابق عن موعد صرف مبالغ دعم حساب المواطن ونزولها بشكل دوري في العاشر من كل شهر ميلادي، وعند موافقة تاريخ الصرف ليوم الجمعة، يكون صرف حساب المواطن في يوم الخميس الذي قبله، أما في حال موافقته ليوم السبت، فيتم الصرف في يوم الأحد الذي يليه، وذلك وفقاً لمواعيد نزول حساب المواطن الرسمية كما تم الإعلان عنها من قبل البرنامج.

وبالإضافة إلى النقاط المرفقة بالمقال للتعرف على موعد صرف حساب المواطن بالهجري والتاريخ الميلادي والمدة المتبقية للإيداع أو عداد حساب المواطن السعودي، وتتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة، حيث يُمكنكم دخول موقع حساب المواطن الرسمي من أجل التسجيل في حساب المواطن 1440، أو استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية المتاحة لدى البوابة للتعرف على قيمة الدعم المُقدم وفقاً لكل حالة على حده، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يُمكنكم التعرف على وسائل اتصال حساب المواطن سواء كان من خلال رقم حساب المواطن المجاني أو الموقع الإلكتروني أو خدمة صوتك مسموع أو من خلال حساب المواطن خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تم الإعلان رسمياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تثبيت تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، موعداً لنزول حساب المواطن في الحسابات البنكية للمواطنين/المواطنات المستفيدين/المستفيدات من دعم البرنامج، كما تم تحديد نفس اليوم كـ موعد للانتهاء من تسجيل حساب المواطن للحصول على مبالغ الدعم المقدمة من برنامج حساب المواطن السعودي ضمن الدفعة اللاحقة، وبإمكانكم التعرف من خلال المقال على موعد صرف حساب المواطن بالهجري والتاريخ الميلادي للدفعة القادمة والدفعات التي تليها.

وقد أكد برنامج حساب المواطن من خلال حساب “خدمة العملاء” على أن برنامج حساب المواطن من شأنه أن يعمل على تعويض الزيادة في أسعار الكهرباء بعد تصحيح أسعارها، وكذلك الحال بالنسبة للزيادة في أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة، والآثار المباشرة والغير مباشرة للإصلاحات الاقتصادية ضمن الرؤية الحكيمة للمملكة، كما أعلن برنامج الدعم الحكومي السعودي رسمياً عن تجاوز مُخصص الدعم المُقرر لفاتورة الكهرباء المُقدم للمستفيدين والمستفيدات من حساب المواطن خلال الدفعات السابقة بإجمالي 7.9 مليار ريال سعودي، وفي نهاية المقال نُرفق موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي الدفعة القادمة.

ومن خلال الرابط التالي (رابط موقع حساب المواطن الرسمي) يُمكنكم دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية للتسجيل في البرنامج أو التعرف على حالة الطلب المُقدم للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن السعودي، أو استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، أو تقديم اعتراض على حالة الأهلية أو على قيمة الدعم المُقدم وفقاً للمواعيد المقررة من قبل البرنامج، بالإضافة إلى الإطلاع على الأسماء المستفيدة من الدفعات المودعة فور الإعلان عن إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين حسب موعد صرف حساب المواطن بالهجري المقرر.

موعد نزول حساب المواطن يوليو 2019

تم تحديد موعد نزول مبالغ حساب المواطن وفقاً للتقويم الميلادي (10 من الشهر الميلادي)، حيث يتم إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية في هذا التاريخ بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الأهلية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال بوابة حساب المواطن الرسمية “صفحة قائمة دراسة الأهلية”، ومن ثم يتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، ثم يتم الإعلان عن تفاصيل الدفعة المودعة بشكل رسمي.

وفي الموعد المحدد رسمياً من قبل البرنامج (بعد مرور 5 أيام من تاريخ الإيداع) يتم فتح باب استقبال طلبات الاعتراض على قيمة الدعم، وفي سياقٍ متصل فقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام، ويتم التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن خدمة العملاء، ويمكنكم التعرف على موعد إيداع حساب المواطن من خلال النقاط التالية:

موعد نزول حساب المواطن بالميلادي 2019: الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019م.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1440: الأربعاء الموافق 7 ذو القعدة 1440هـ.

ويتم التسجيل في حساب المواطن أغسطس 2019 حالياً لغير المُسجلين في البرنامج ممن لم يحصلوا على مبالغ دعم الدورات السابقة، ويستمر حتى تاريخ إيداع الدفعة القادمة في حسابات المستفيدين، أما بالنسبة لـ عداد حساب المواطن أو بحساب المدة الزمنية المتبقية على نزول حساب المواطن 1440 اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 6 يوليو 2019م الموافق لتاريخ 3 ذو القعدة 1440هـ، وحتى تاريخ إيداع الدفعة العشرون دورة استحقاق يوليو في الحسابات البنكية لمستفيدي ومستفيدات مبالغ دعم برنامج حساب المواطن السعودي، فإن المدة المتبقية على موعد صرف حساب المواطن بالهجري هي (4 أيام) بمشيئة الله تعالى.