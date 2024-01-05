موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 لشهر يناير 2024 وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية
يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 74 والخاصة بشهر يناير 2024، وخاصة بعد صدور أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف حساب المواطن والدعم الإضافي للمواطنين حتى نهاية العام الجاري 2024، وأيضاً استمرار التسجيل في البرنامج.
موعد صرف حساب المواطن يناير 2024
أوضح برنامج حساب المواطن بأنه سيتم إيداع الدفعة رقم 74 الخاصة بشهر يناير 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 يناير – 28 جمادى الآخرة 1445 هـ، لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية.
6 أيام على إيداع الدفعة الـ 74 من برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/yoh2bIfuKC
— حساب المواطن (@citizenaccount) January 4, 2024
الاستعلام عن أهلية حساب المواطن
إعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 74، ويمكن الاستعلام عن الأهلية عبر التالي:-
- الذهاب إلي موقع حساب المواطن.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة دراسة الأهلية.
- اختيار الاستعلام عن الأهلية.
- يتم عرض لك نتيجة الأهلية.
شروط حساب المواطن
وضع البرنامج عدد من الشروط التي لابد من توافرها ويتم التسجيل فيها، وهي:-
- يشترط إن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- يشترط إن يكون المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً.
- ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة عن 10 آلاف ريال شهريًا.
طريقة التسجيل في حساب المواطن
- الذهاب إلي موقع حساب المواطن “من هنا“.
- اختيار إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية ورقم الهاتف.
- يتم ارسال لك رسالة نصية تحتوي على رقم التفعيل.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول في حسابك.
- اختيار البدء في بناء الحساب.
- تعبئة البيانات المطلوبة منك.
- بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات.
- ثم الضغط على زر التسجيل.