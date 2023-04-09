موعد صرف حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023 خلال رمضان 1444 وكيفية تقديم اعتراض على الأهلية

بالتزامن مع شهر رمضان 1444 الجاري يرغب المستفيدين من دعم حساب المواطن في الحصول على القيمة المالية من مستحقات البرنامج، في الموعد المستحق، فما هو موعد صرف حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023 هذا ما نوضحه في السطور المقبلة حيث نكشف عن موعد الصرف للدفعة المقبلة في رمضن الجاري، ونوضح كيفية الاعتراض على نتيجة الأهلية والاستعلام عن حساب المواطن إلكترونيا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023

صرف برنامج حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وهو موعد الصرف المتبع منذ بداية إطلاق برنامج حساب المواطن منذ 64 شهر سابق وحتى الآن، إلا أنه يتم استثناء بعض الشهور من هذا الموعد، حيث موافقة اليوم العاشر لها ليوم عطلة أسبوعية، ولهذا يتم ترحيل يوم الصرف ليوم أو تقديمه ليوم ليتمكن الأفراد من صرف حساب المواطن من حساباتهم المودع بها الدعم بكل سهولة في أي من أيام العمل الرسمية.

وعنه فإن من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة 65 لشهر أبريل 2023 في يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 الموافق 19 من رمضان 1444.

4 قنوات لخدمتكم في شهر رمضان المبارك.. pic.twitter.com/y3roLLBmgO — حساب المواطن (@citizenaccount) March 23, 2023

شروط الأهلية لحساب المواطن وتقديم الاعتراض على النتيجة

وقد أشار برنامج حساب المواطن إلى شروط الأهلية لحساب المواطن، والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن يكون سعودي الجنسية، ويمكن لحاملي بطاقات التنقل التقديم على دعم حساب المواطن.

يجب أن يكون مقيمًا إقامة دائمة على أراضي الدولة السعودية، ما إن لم يكن مقيمًا في أي من مراكز الإيواء الحكومية أو سجينًا.

يجب عند التقديم أن يسجل الفرد بياناته كاملة صحيحة.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/S76yLIPTVx — حساب المواطن (@citizenaccount) February 19, 2023

ولتقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن، يتم اتباع الخطوات الآتية: