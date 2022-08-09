فور الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بالمتقدمين خلال برنامَج حساب المواطن، و معرفة موعد صرف المخصصات المالية المقررة للدفعة 57 من حساب المواطن، و التي سوف يتم صرفها يوم غد الأربعاء كما هو مقرر لها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57.

موعد صرف الدفعة 57

في وقت سابق، أكدت الجهات الخاصة بحساب المواطن عن مَوعد صرف دفعة 57 قبل 6 أيام، حيث إنه من المتفق أن يكون في يوم الأربعاء بتاريخ 10 من شهر أغسطس 2022م، والموافق الثاني عشر (12) من شهر محرم 1444هجري، وذلك بعدما تم الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين من برنامَج حساب المواطن، و التي يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني بواسطة موقع حساب المواطن.

طريقة الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن

حدد برنامَج حساب المواطن كيفية الاطلاع على نتائج الاستحقاق الخاص بحساب المواطن بواسطة الخطوات البسيطة:

الدخول إلى موقع برنامَج حساب المواطن.

حساب المواطن. الدخول إلي حساب الفرد المتقدم.

النقر علي “الاستعلام عن حساب المواطن”.

تعبئة البيانات التي يطلبها النظام.

الضغط على الاستعلام.

معرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على أهلية حساب المواطن 1444

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل قَبُول الطلب في حساب المواطن، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السُّعُودية، ما عدا أبناء السُّعُودية المتزوجة من أجنبي، و زوجة المواطن السعودي، أو زوج المواطنة السُّعُودية، بالإضافة إلى الذين يحملون بطاقة التنقل.

ضرورة أن يسكن المستفيد في المملكة العربية السُّعُودية، ويكون بشكل نظامي.

يجب على المتقدم أن لا يكون متواجداً داخل أحد دور الإيواء أو أحد السجون.

التأكد من صحة البيانات المُدخلة، لتكون متوافقة مع المستندات الرسمية.

يجب أن يستفيد الفرد براتب يتوافق مع الذي مسموح به في النطاق الخاص بالاستفادة من الدعم، وذلك بالاستناد على عدد وأعمار أفراد الأسرة بشكل خاص.

وفي ختام المقال نكون قد أوضحنا لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 هـجري، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن، مع شروط الحصول على أهلية حساب المواطن.