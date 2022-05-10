Now “تم الإيداع” موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022 وخطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية لهذه الدفعة

ساعات قليلة متبقية متابعينا الكرام على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022 وزاد البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من المحركات في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الملايين من الأشخاص المستفيدين من برنامج حساب المواطن حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو من أجل التعرف على الموعد المحدد لصرف الدفعة الجديدة من برنامج الدعم الأفضل في المملكة العربية السعودية والذي تقدمه الحكومة لمواطنيها بشكل مستمر من أجل مساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم وبهدف القضاء على الفقر ضمن رؤية المملكة 2030، ونوضح لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بموعد الصرف وخطوات استعلام نتائج أهلية حساب المواطن بشكل إلكتروني.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022

يعتبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 واحد من أكثر المواضيع التي يتم عنها البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب المواطنين السعوديين الذين شملتهم نتائج الأهلية لهذه الدفعة الجديدة 54 من حساب المواطن، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف الدفعات الخاصة بهذا البرنامج محددة ومعروفة منذ أن بدأ البرنامج حيث يتم صرف الدفعات الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد إلا في حال كان هذا اليوم موافق ليوم إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع فيتم ترحيل الصرف يوم قبل أو بعد 10 من الشهر، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 54 من حساب المواطن بداية من غداً الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 – 9 شوال 1443 هـ لجميع المستفيدين.

خطوات استعلام أهلية حساب المواطن الدفعة 54

بعد أن تعرفنا على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022 فنتعرف سوياً على الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج الأهلية لهذه الدفعة والتي أعلن حساب المواطن عن ظهورها في يوم 24 أبريل الماضي، ويمكنكم الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:-

صدرت نتائج الأهلية للدورة 54 (شهر مايو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/D2F0mymnJG — حساب المواطن (@citizenaccount) April 24, 2022

أولًا: زيارة موقع حساب المواطن الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانيًا: تسجيل الدخول في الحساب عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثًا: من القائمة الموجودة أمامك اختار الخدمات الإلكترونية (الرقمية).

رابعًا: اختيار الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة 54.

خامسًا: كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك وكتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة.

سادسًا: الضغط على استعلام ليظهر ما إن كنت مؤهل لصرف هذه الدفعة أم لا.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله. pic.twitter.com/AvVFuarVMg — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2022

يتم الآن إيداع مبالغ الدفعة الجديدة من حساب المواطن الدفعة 54 وفقاً لما نشره الحساب الرسمي على تويتر حيث يتم اليوم الثلاثاء إيداع جميع المبالغ لجميع الأشخاص المستفيدين والذين اكتملت طلباتهم ويستمر الإيداع طوال اليوم، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق الخطوات البسيطة التي قدمناها لكم.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن تفاصيل ايداع حساب المواطن الدفعة الجديدة 54 لشهر مايو 2022 والتي جاءت كالآتي:-