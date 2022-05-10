موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر مايو 2022 وطريقة التسجيل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة التي تقدمها للمواطنين السعوديين لرفع العبء عنهم وتحسين مستوى المعيشة ومساندتهم في غلاء المعيشة، ويعد برنامج حساب المواطن من أكبر البرامج الاجتماعية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حيث تعدى عدد مستفيدي حساب مواطن أكثر من 10.3 مليون مستفيد من جميع أنحاء المملكة، ولذلك يبحث جميع المستفيدين في هذا الوقت من كل شهر عن موعد صرف دعم حساب مواطن حيث يتم صرف دعم مادي للمستفيدين بشكل شهري.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو 2022 الدفعة 54

اذاد البحث كثيراً خلال الساعات الماضية على موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر مايو 2022، حيث قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد محدد لصرف دعم حساب مواطن وهو يوم 10 كل شهر ميلادي وقد يتأخر يوم أو يتقدم يوم إذا وافق إجازة رسمية، وموعد صرف حساب مواطن لشهر مايو هو يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 الموافق 9 شوال 1443.

طريقة التسجيل في حساب مواطن

لكى تستطيع الاستفادة من خدمات حساب المواطن لابد من التسجيل كمستفيد في برنامج حساب مواطن بالخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة حساب مواطن الرسمي.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال).

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك في المربع المخصص له.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

سيتم إرسال رمز التحقق على جوالك في رسالة نصية.

قم بإدخال الرمز لاستكمال التسجيل.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك، ثم النقر على دخول.

بعد ذلك قم بإدخال كلمة مرور قوية جديدة الضغط على تغيير.

هكذا سيتم تسجيلك في برنامج حساب المواطن.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يمكنك التواصل مع برنامج حساب المواطن عن طريق الاتصال على خدمة العملاء على الرقم الموحد 19912، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن