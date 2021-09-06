موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021 والاستعلام عن نتائج الأهلية

يتسأل عدد كبير من المستفيدين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر الجاري وذلك لأن يحصلون علي تاريخ إيداع الدفعة الجديدة والذي يتغير من شهر إلي أخر حسب جدول صرف البرنامج الذي يتغير بسبب الاجازات والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية والتي منها عطلات نهاية الاسبوع، ويقوم البرنامج في كل شهر بالإعلان عن تاريخ الصرف عبر حسابة الرسمي علي تويتر.

حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو عبارة عن واحد من ضمن برامج الدعم المادي الاجتماعي الذي تقدمة الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي فئات محددة من المجتمع السعودي حتي يتم مساعدتهم في توفير مصدر دخل إضافي لهم بجانب الدخل الشهري الأساسي لهم.

تحديث حساب المواطن 1443

لابد من أن يقوم المستفيد بعملية تحديث البيانات الشخصية الخاصة به في البرنامج في كل فترة حيث أن ذلك يساعد علي استمرار الصرف ويتم تحديث البيانات عبر الأتي:

الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت مباشرة “من هنا“.

تقوم بإدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر التسجيل.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية البيانات الشخصية.

بعد ذلك تنقر علي زر التحديث.

يتم عرض لك في الصفحة البيانات الخاصة بك.

تقوم بمراجعة البيانات ثم النقر علي زر التالي.

تكتب البيانات الجديدة لك.

إدخال عنوان المنزل في حالة تغيرة.

الضغط علي زر التحديث.

الاستعلام عن نتائج اهلية حساب المواطن

زيارة موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الجانبية.

تقوم باختيار الاستعلام عن الأهلية.

تدخل رقم هوية المستفيد.

إدخال رمز التحقق الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

تعرض لك نتيجة الأهلية في صفحة أخري.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابة الرسمي علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر بإنة سيتم إيداع الاموال للدفعة رقم 46 في حسابات المستفيدين في يوم الخميس الذي يوافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.