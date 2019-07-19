موعد صرف حساب المواطن الدفعة 21

الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المملكة يبحثون باستمرار عن موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن، وذلك للحصول على الدعم الذي توفره لهم المملكة العربية السعودية التي حرصت على أن تقف جنبًا إلى جنبٍ بجوار مواطنيها لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن في المملكة، ولمواجهة الغلاء الذي واجه المواطنين في الفترة الأخيرة وبالأخص بعد أن تم فرض القيمة المضافة على المواطنين في المملكة، وسوف نقدم لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن كما أننا سنتعرف على موعد صرف دعم حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن

على المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن استحقاقهم من خلال رابط موقع حساب المواطن وذلك للتعرف أيضًا على موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن والذي سيكون في خلال أيام قليلة من الآن، وهذا بسبب أن وزارة العمل والتنمية أكدت على أن الصرف سيكون شهريًا في يوم 10 ميلادي، ولهذا فإن الدفعة العشرين ستحصل على مستحقاتها من حساب المواطن يوم 10 يوليو 2019.

والجدير بالذكر أن أصحاب الدخل المتوسط يمكنهم التسجيل بدءً من الآن للحصول على الدعم في الدفعة 22 من حساب المواطن، حتى يكون أمام البرنامج الفرصة لتحري دقة البيانات ومدى أحقية المواطنين بالحصول على هذا الدعم الذي تقدمه لهم، وبالتالي أيضًا تحري الدقة في استيفائهم لشروط البرنامج التي سنتطلع عليها.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

من أجل تنظيم عملية سير الدعم ووصله إلى من يستحقونه كان يلزم أن يتم توفير مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على الدعم، وكانت تلك الشروط كما يلي: