موعد صرف حساب المواطن الدفعة 65 مع توضيح حالات الصرف بأثر رجعي التي أشار إليها البرنامج

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 65، حيث من المقرر أن يتم إيداع قيكة الدعم الشهري في حسابات الأشخاص المستفيدة من البرنامج خلال اليوم المحدد له رسميًا كل شهر ميلادي، وفي إطار ذلك قام البرنامج من خلال حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي إلى توضيح حالات الصرف بأثر رجعي بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل صرف دفعة شهر أبريل الجاري، وتبلغ تلك الدفعة أهمية كبرى لدى المستفيدين نظرًا لنزولها خلال شهر رمضان وقبل قدوم عيد الفطر المبارك بأيام.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 65

كشف الحساب الرسمي التابع لبرنامج حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر بالمملكة تويتر، الموعد الرسمي الخاص بنزول دعم حساب مواطن في حسابات الأشخاص المستفيدة لشهر أبريل الجاري، حيث من المقرر أن تشهد الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري إيداع الدعم الشهري رسميًا في الحسابات البنكية، الموافق بالتقويم الهجري التاسع عشر من رمضان 1444.

حالات الصرف بأثر رجعي

اشار حساب المواطن في إطار الإعلان عن موعد الصرف إلى حالات الصرف بأثر رجعي والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الأفراد المستفيدين، فقد أوضح أنه يتم احتساب قيمة الدعم المستحق بعد أن تتم مراجعة كافة مصادر الدخل المدونة بشكل رسمي لدي الجهات المعنية، والتأكد من تطابقها مع البيانات المسجلة من جانب الشخص المستفيد، وفي حالة حدوث أي اختلاف أو زيادة جديدة في قيمة الدخل الشهري يتم إيقاف الدعم، ولكن في حالة زيادة قيمة المعاش، فمن جقه التقديم بطلب اعتراض عبر المنصة الرسمية للبرنامج مع دعمها بالأوراق الرسمية التي تثبت ذلك.

وقد أكد البرنامج أنه في حالة قبول طلب اعتراض المقدم من الشخص على الدفعة المالية الخاصة به، فأنه من المقرر أن يتم الصرف لهبأثر رجعي وتعويضه في الدفعة التالية، إلى جانب صرفه قيمة الدعم الشهري الجاري كامل، على أن يتم توافر شروط وضوابط الاستحقاق والأهلية.

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