عاجل| موعد صرف حساب المواطن 1443 لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر الجاري، وسنتطرق لمعرفة شروط الأهلية للبرنامج والتي تتكون من ثلاث شروط يجب أن تكون موجودة في جميع المستفيدين، وعلاوةٍ على ذلك سوف نتعرف على كيفية معرفة نتائج الأهلية للدورة الـ 47 من برنامج حساب المواطن.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاث شروط يجب أن تكون موجودة في المتأهلين لبرنامج حساب المواطن، والشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية (يُستثنى من ذلك حاملي بطاقة التنقل، وزوج المواطنة وابناءها، وزوجة المواطن). أن يكون المستفيد مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية أثناء فترة الاستفادة من البرنامج (ويستثنى من ذلك مقيمي المراكز الإيوائية أو السجون). تطابق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

موعد صرف حساب المواطن 1443

يتم صرف دفعات حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا صادف أنه يوم جمعة فسيتم إرسال الدفعات في نهاية يوم الخميس، أما إذا صادف أنه يوم السبت فسيتم ترحيل إرسال الدفعات إلى يوم الأحد وهذا بسبب العطلات الرسمية للبنوك، لذا سيكون موعد إيداع الدفعة الـ 47 من برنامج المواطن في يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر لعام 2021.

نتائج الأهلية للدورة 47 من حساب المواطن

يمكنك التعرف على نتائج الأهلية من خلال اتباع الخطوات الآتية: