موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 لشهر ذو القعدة برقم السجل المدني| وشروط وفئات الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من وزارة التنمية السعودية

اقترب موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440، حيث تكثر عمليات البحث عنها مع اقتراب صرفها، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، بإيداع المساعدات المقطوعة المستحقة، في حسابات الأسر المتسحقة للمساعدة، حيث يضع الضمان الاجتماعي بعض الشروط لاستحقاق المساعدات، وأيضا الفئات المستحقة لها، وعند التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي، تبحث وزارة التنمية السعودية عن الحالة جيدا، وترى إذا كانت بالفعل تستحق المساعدة أم لا، وهل تنطبق عليها الشروط التي تضعها الوزارة أم لا، ويتم ايداع المبالغ الشهرية في الحسابات البنكية للمستفيدين، وذلك لمساعدتهم على غلاء المعيشة وفرق الأسعار وتسديد فواتير الكهرباء.

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1440، وذلك تسهيلا على الأسر السعودية وتوفير العناء والجهد، والذهاب إلى مكاتب الضمان لذلك يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الاستعلام بكل سهولة، وسنقدمه لكم بالأسفل بجانب شروط وفئات الاستحقاق.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440

خصصت وزارة العمل و التنمية السعودية رابط للاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، عن طريق كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق، في الأماكن المخصصة لهم بشكل صحيح، وذلك يوفر العناء والوقت وعدم الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة، وعند التسجيل في المساعدة المقطوعة عليك التأكد من صحة البيانات المدخلة، وأيضا صحة الهاتف المحمول المدخل، حيث يتم رسائل القبول على رقم الهاتف المدخل عند التسجيل.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1440

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، فئات محددة هي من ستحصل على المساعدة وهم:

المطلقات.

الأرامل.

الأيتام.

الأسر التي هجرها رب المنزل أو متغيب.

الأسر محدودة الدخل.

حالات العجز الدائم والمؤقت.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما. لايمتلك المتقدم سجلات تجارية. أن تكون الأسرة محدودة الدخل. أن لا يكون المتقدم مشمول في الضمان الاجتماعي.