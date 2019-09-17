موعد صرف المساعدة المقطوعة محرم 1441 – أخبار المساعدات المقطوعة

مقطوعة الضمان الاجتماعي محرم 1441 هجري، هي من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين فى المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المساعدات المالية المقطوعة هي من المساعدات التي تقدم إلي المواطنين أصحاب الدخل المحدود، أو أصحاب العجز الدائم أو المؤقت، ويبحث المواطنين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الجديد للعام الهجري الحالي 1441، ونتابع معكم أخبار المساعدة المقطوعة اليوم من خلال هذا المقال.







مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441

تعتبر المساعدة المقطوعة من المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك للمشمولين بمعاش الضمان، وأيضاً لغير المشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي ولكن وفق ضوابط وشروط محددة، من أهمها وجود عجز دائم أو عجز مؤقت بشرط إلا تقل مدة العجز المؤقت عن عام واحد، وكذلك تصرف مرة واحدة فى العام، بحث يكون المستفيد من غير المشمولين بمعاش الضمان لم يصل دخله إلي الحد المانع من صرف المساعدة المقطوعة.







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موعد صرف المساعدة المقطوعة محرم 1441

فى إطار المتابعات المستمرة لموعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441، لم تصرح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حتى الآن عن الموعد الرسمي لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال متابعة موقع وزارة العمل، ومن خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجد العديد من الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من المتوقع ان يتم صرف مقطوع محرم 1441، قبل اليوم الوطني السعودي 89، والموافق يوم 23 سبتمبر 2019.