موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa
موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa
أخبار السعودية

موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa

بواسطة Mohamed Sayed 0

المساعدة المقطوعة.. تمثل امتدادًا لسلسلة الإجراءات وحزم المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من أجل رفع المعاناة والعبء عنهم على غرار دفعات حساب المواطن، وذلك من أجل التغلب على آثار القرارات الاقتصادية وزيادات الأسعار ورفع الدعم التي قد يتم اتخاذها من الحين للآخر، ويُحدد قيمة ومبلغ صرفها شهريًا في أيام 10 أو 11 أو 12.



كيف يتم صرف المساعدة المقطوعة؟

وكالعادة تتيح الحكومة السعودية لمواطنيها للتقدم بطلب لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن لابد وأن يتوافق عليه عدد من الشروط، ويتم صرفها لممن تقدموا ببيان الحالة المادية والأسرية، كما يتم صرف مبلغ مالي للمتوافق عليهم شهريًا، على أن يتم الاستعلام عن الأسماء عبر رابط الاستعلام المباشر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيًا.



موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa
موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa

 

المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة



  1. المستفيدين من صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي هم (أسر السجناء – الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها – الأسر محدودة الدخل فقط – حالات العجز المؤقت أو الدائم – المطلقات والأرامل والأيتام)، والتسجيل يكون عبر عبر رابط: https://sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery، ثم إدخال رقم السجل المدني للمتقدم ورمز التحقق.

قيمة الاستحقاق الشهري



ويمكنكم الآن عبر الجدول التالي من معرفة قيمة الاستحقاق الشهري للمساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة:

عدد أفراد الأسرةالاستحقاق السنويحد المانع الشهري
1104003000
2118003405
3146003810
4146004215
5160004620
6174005025
7188005835
8202005025
9216006240
10230006645
11244007050
12258007455
13272007850
14286008265
15300008670


Mohamed Sayed

    صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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