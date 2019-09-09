موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa

المساعدة المقطوعة.. تمثل امتدادًا لسلسلة الإجراءات وحزم المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من أجل رفع المعاناة والعبء عنهم على غرار دفعات حساب المواطن، وذلك من أجل التغلب على آثار القرارات الاقتصادية وزيادات الأسعار ورفع الدعم التي قد يتم اتخاذها من الحين للآخر، ويُحدد قيمة ومبلغ صرفها شهريًا في أيام 10 أو 11 أو 12.







كيف يتم صرف المساعدة المقطوعة؟

وكالعادة تتيح الحكومة السعودية لمواطنيها للتقدم بطلب لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن لابد وأن يتوافق عليه عدد من الشروط، ويتم صرفها لممن تقدموا ببيان الحالة المادية والأسرية، كما يتم صرف مبلغ مالي للمتوافق عليهم شهريًا، على أن يتم الاستعلام عن الأسماء عبر رابط الاستعلام المباشر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيًا.







المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة







المستفيدين من صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي هم (أسر السجناء – الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها – الأسر محدودة الدخل فقط – حالات العجز المؤقت أو الدائم – المطلقات والأرامل والأيتام)، والتسجيل يكون عبر عبر رابط: https://sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery

قيمة الاستحقاق الشهري







ويمكنكم الآن عبر الجدول التالي من معرفة قيمة الاستحقاق الشهري للمساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة:

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي حد المانع الشهري 1 10400 3000 2 11800 3405 3 14600 3810 4 14600 4215 5 16000 4620 6 17400 5025 7 18800 5835 8 20200 5025 9 21600 6240 10 23000 6645 11 24400 7050 12 25800 7455 13 27200 7850 14 28600 8265 15 30000 8670