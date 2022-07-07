موعد صرف العوائد السنوية وخطوات التسجيل

تعمل الحكومة على توفير جميع احتياجات المواطنين، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص موعد صرف العوائد السنوية ويجب أن نذكر أنه تُصرف بشروط مُحددة من قبلها، وسوف نشرح ذلك يف السطور التالية بالتفصيل مع ذكر الشروط المطلوبة.

موعد صرف العوائد السنوية

بالنسبة لموعد الصرف مع بداية شهر محرم وحتى نهاية شهر جمادى الآخرة كما يلزم مراجعة الحسابات الخاصة بالمستفيدين للتأكد من إيداعها في حساباتهم في الموعد المُحدد لأن في حال التأخير عن الاستعلام سوف يتم إسقاطها بموجب التأخير عن الاستعلام لذا لابد من القيام بتلك الخطوة في وقتها.

طريقة إضافة الأبناء في العوائد السنوية

يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى رابط وزارة المالية الرسمي.

بعد ذلك انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر إضافة الأبناء.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

قم برفع المستندات المطلوبة ثم أرسل البيانات الخاصة بك.

خطوات التسجيل في العوائد السنوية

لكي تتمكن من التسجيل في العوائد السنوية لابد من اتباع الآتي:

قم بالتوجه إلى رابط وزارة المالية السعودية.

بعد ذلك انقر على الخدمات.

ثم اختر خدمات الأفراد ثم أرفق المستندات.

وافق على الشروط والأحكام .

بعد ذلك انتقل للخدمة.

بعد ذلك ارفق كافة المطلوب.

انتظر حتى يتم الموافقة أو الرفض.

الاستعلام عن العوائد السنوية

يُمكنك الاستعلام عن العوائد عن طريق الآتي:

في البداية انتقل إلى رابط حجز المواعيد الرسمي.

بعد ذلك وافق على الشروط الماثلة أمامك.

ثم اختر الانتقال للخدمة.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة كلها.

ثم قم بالضغط على أيقونة حجز موعد صرف العائد.

قم بتحديد مكان الصرف ثم حدد الإجراءات.

ثم قم بالنقر على خانة حفظ للانتهاء من حجزه.

رقم وزارة المالية الموحد

رقم وزارة المالية للتواصل من خلاله وهو 19990.