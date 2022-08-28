موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1444
قامت وزارة الموارد والتنمية الإجتماعية بتحدرد موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لدفعة شهر سبتمبر لسنة 2022 ميلاديا وشهر صفر لسنة 1444 هجريا على أن تكون بداية الصرف بداية من يوم الخميس الموافق الأول من سعر سبتمبر لسنة 2022 ميلاديا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وأتاحت الوزارة للمواطنين المستفدين من معاش الضمان الإجتماعي الإستعلام عن الصرف وقيمة المستحقات إلكترونيا بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق الإسم الرباعي أو رقم الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة بالمواطن كما يمكن الإستعلام عن طريق خدمة الخط الساخن أو الذهاب إلى أقرب فرع خاص بوزارة الموارد والتنمية الإجتماعية وتستمر عملية صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور طوال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر مع العلم أنه لن يتم الصرف إلا للمواطنين السعوديين المنطبق عليهم كافة الشروط والمعايير التي حددتها وزارة الموارد والتنمية البشرية لكي يتم ضمان الصرف للأسر المستحقة فعليا والأكثر إحتياجا.
خطوات وطريقة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المطور الجديد
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد والتنمية الإجتماعية والموارد البشرية.
- ثم يقوم المواطن بالضغط على الإستعلام عن معاش الضمان الإجتماعي المطور.
- بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل إسمه الرباعي في المكان المخصص لذلك.
- ثم يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة به.
- يقوم المواطن بتحديد معاش دفعة شهر سبتمبر وشهر صفر.
- بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على الإستعلام وستظهر أمامه جميع البيانات الخاصة بمعاش الضمان الإجتماعي المطور.
الشروط الواجب توافرها لصرف الضمان الإجتماعي المطور
- يجب أن يكون الحد الأدنى لمعاش المواطن الواحد 550 ريال سعودي والمعاش بالنسبة للعائلة 1100 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور مستوفي لجميع الشروط والضوابط لذلك.
- يشترط أن يكون المواطن الراغب في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي غير مقيم داخل أي مركز تراعاه حكومة المملكة العربية السعودية.
- إذا كان المواطن المتقدم للمعاش يعول أكثر من أسرة فيحق لكل أسرة معاش مستقل.
- يجب أن يقوم المواطن بالتسجيل للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور من خلال موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية.