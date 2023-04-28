موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2023 وفق إعلان وزارة الموارد البشرية

صرف دفعة مايو أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2023، من أجل صرفكما وضحت كافة التفاصيل المتعلقة بآلية الاستعلام عن أهلية الضمان لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المدرجة من قِبل الوزارة، وفيما يلي نوضح المزيد عن الفئات المستثناة من شرط الجنسية وتوقيت إيداع المخصصات المالية لمستفيدي الضمان القديم والمطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

أعلنت مصادر رسمية من مسؤولي برنامج الضمان الاجتماعي و وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد صرف الضمان؛ حيث أنها حددت اليوم الآول من شهر مايو المُقبل الموافق الاثنين 1/5/ 2023م لصرف الضمان، والموافق 11 من شوال 1444هـ.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن رابط خاص بالاستعلامات من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكافة مستفيدي الضمان من خلال عنوان الرابط التالي من هنا

ويمكنك إتباع بعض الخطوات البسيطة والمتمثلة في الآتي:

ابدأ بتسجيل الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من خلال النقر على رابط الضمان.

قمّ بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة كَكلمة السر واسم المستخدم.

بعد ذلك أدخل بياناتك المُسجلة بأبشر.

قمّ بعدها بإدخال كلمة المرور المؤقتة ومن ثم أنقر على “طلبات”.

أختر بعدها برنامج الدعم ثم أنقر على “أيقونة الإجراءات”.

سيُعرض لك بعدها مباشرةً حالة الطلب.

في حالة ثبوت أهلية الضمان سيُعرض لك القيمة المستحقة للصرف.

أما في حالة عدم ثبوت أهلية الضمان سيُعرض لك أسباب عدم الأهلية ومن بعدها يكون لك الحق في تقديم إعتراض على الأهلية.

أما إذا اتضح أنك مستحق لدفعات سابقة فسيتم إضافتها إلى حسابك بأثر رجعي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

قامت الجهات المختصة بوضع بعض الشروط اللازم توافرها بالمستحقين وجاءت الشروط كالتالي:

أول وأهم شرط هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومُقيم بها.

يلزم توافر كافة المعايير بالنسبة لإمتلاك واستخدام الثروة المتواجدة باللوائح التنفيذية للوزارة.

تطابق كافة متطلبات الوزارة من حيث الحالة التعليمية، الحالة الصحية، الخدمة المجتمعية والتأهيل.

يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل لا يقل عن معاش التقاعد وهو 500 ريال سعودي ولا يزيد عن الحد الأقصى وهو 1100 ريال سعودي.

يلزم الخضوع لبرنامج تدريب وتوظيف داخل المملكة العربية السعودية بالنسبة للغير قادرين على العمل.

هل يوجد استثناءات من شرط الجنسية ؟

نعم يوجد بعض الاستثناءات متمثلة في الآتي:

في حالة الزواج من سعودي الجنسية.

أن تكون أرملة سعودي أو طليقته.

ذوي الهِمم.

الأيتام.

أولاد المُطلقة أو الأرملة السعودية من أجنبي.

وقد أكدت الوزارة على توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي ليصبح اليوم الأول من الشهر الميلادي، ولأي إستفسارات فعليكم بالتواصل معنا من خلال إرسالهم التعليقات عبر موقعنا وسيتم الرد عليها مباشرةً.