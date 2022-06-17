موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يوليو 1443 وأهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش

تتبقى أيام قليلة على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وإيداع القيمة الخاصة به في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويتسائل العديد من المواطنين عن الموعد الذي سوف يتم فيه صرف المعاش لهذا الشهر، ولذلك سنوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بموعد صرف الضمان الاجتماعي المطو، مع إيضاح أهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يوليو 2022

من المقرر بشكل رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون في أول كل شهر ميلادي، ويتم في ذلك الموعد إيداع مبلغ المعاش كي يقوم المستفيدين بصرفه، ويتم تغيير موعد صرف المعاش إذا وافق الموعد إجازة رسمية في المملكة حيث يتم التأجيل إلى موعد سابق عن الإجازة أو لاحق لها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

هناك العديد من الشروط التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يجب توافرها في المواطن المتقدم للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، نموذج لكم أهم هذه الشروط في النقاط التالية: