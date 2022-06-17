موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يوليو 1443 وأهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش
تتبقى أيام قليلة على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وإيداع القيمة الخاصة به في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويتسائل العديد من المواطنين عن الموعد الذي سوف يتم فيه صرف المعاش لهذا الشهر، ولذلك سنوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بموعد صرف الضمان الاجتماعي المطو، مع إيضاح أهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يوليو 2022
من المقرر بشكل رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون في أول كل شهر ميلادي، ويتم في ذلك الموعد إيداع مبلغ المعاش كي يقوم المستفيدين بصرفه، ويتم تغيير موعد صرف المعاش إذا وافق الموعد إجازة رسمية في المملكة حيث يتم التأجيل إلى موعد سابق عن الإجازة أو لاحق لها.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
هناك العديد من الشروط التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يجب توافرها في المواطن المتقدم للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، نموذج لكم أهم هذه الشروط في النقاط التالية:
- يجب أن يكون المواطن المستفيد من الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن تكون إقامة المستفيد الدائمة داخل أراضي المملكة.
- يمكن للأرامل والمطلقات الأجنبيات لزوج سعودي أن يستفيدوا من الضمان إذا كان لديهم أولاد.
- يشترط أن يكون راتب الأسرة المتقدمة 1100 ريال سعودي بحد أقصى.
- كذلك يجب ألا يكون المستفيد مقيما بأي من مراكز الإيواء التابعة للمملكة أو دور الرعاية.
- كما يجب ألا يكون لدى المواطن المتقدم أية أصول أو عقارات عالية القيمة مسجلة باسمه.