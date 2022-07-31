موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444 وخطوات الاستعلام عنه برقم الهوية

يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444، والذي تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين في تحسين الحالة المالية لهم، ويعتبر هذا البرنامج واحد من ضمن أقوي برامج الدعم المادي الذي تقدمة المملكة للمواطنين من أجل محاربة الغلاء ومواجهة الأزمات الأقتصادية في المملكة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يتم الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث إن هذه الشروط تكون تبعاً للنحو التالي:-

إن يكون المتقدم للحصول علي المعاش مواطن سعودى الجنسية ومقيم في المملكة.

يجب إن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن الحد الأدني للحصول علي المعاش للفرد.

يشترط عدم أمتلاك أصوال مالية أو عقارية ذات قيمة عالية.

إن يكون مستقل السكن وغير مقيم في أحد مراكز الأيواء.

يشترط الألتزام بالحضور للبرامج الخاصة بتوظيف القادرين.

يشترط عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية بأسم المتقدم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنة تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث إنة سيتم إيداع دفعة شهر محرم 1444 في يوم الأثنين الموافق 1 أغسطس 3 محرم 1444.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444

خصصت وزارة الموارد البشرية خدمة إلكترونية من أجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، حيث يكون ذلك عن طريق الأتي:-

الذهاب إلي منصة الضمان الاجتماعي المطور “من هنا“.

اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

تكتب رقم السجل المدني أو رقم الطلب.

إدخال رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“.

تقوم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

إدخال سبب التسجيل في الضمان الاجتماعي.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي