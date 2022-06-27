موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2022 وطريقة الاستعلام عنه

الضمان الإجتماعي هو أحد أوجه الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين، ويستهدف الفئات الأكثر إحتياجاً في المملكة، وذلك لمساعدتهم في التغلب علي الظروف المعيشية الصعبة، وخاصة في ظل إرتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد، ويتم تقديم الدعم للمستفيدين بشكل شهري، ليتمكنوا من تلبية إحتياجاتهم الأساسية، ويرغب الكثير من المستفيدين في معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو، وكيفية الإستعلام عنه، وهذا ما سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2022

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، موعد ثابت ومحدد لصرف معاش الضمان الإجتماعي المطور، ونزوله في حسابات المستفيدين، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن المقرر ان يتم صرف معاش الضمان لشهر يوليو، في اليوم الأول من الشهر، ولكن هذا اليوم سيوافق يوم جمعة، لذلك سوف يتم تقديم الموعد يوم ليتم الصرف يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

شروط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، باحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها، في من يرغب التقديم للحصول علي معاش الضمان الإجتماعي، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة دخل المملكة العربية السعودية.

الا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع للضمان وهو 1100 ريال سعودي.

كما يشترط الا يكون المتقدم مالك لأي أصول ذات قيمة عالية.

يلزم أيضاً تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة، وبيان بالدخل الشهري للمواطن.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي ليتم نزول دفعات الضمان عليه.

كما يشترط الا يكون المتقدم مقيم بأحد دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

طريقة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي لشهر يوليو

يمكنك الإستعلام عن الضمان المطور بإتباع الطرق التالية:

قم بالدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم ادخل الي مستفيدي الضمان الإجتماعي.

اكتب كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

ثم ادخل رمز التحقق المرسل لك علي هاتفك الجوال.

وأخيراً انقر علي مربع عرض، وسوف يتم عرض البيانات الخاصة بالضمان المطور.

سلم رواتب الضمان المطور

يمكنك التعرف علي قيمة الرواتب الخاصة بالضمان كما يلي: