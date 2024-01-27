ينتظر المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية قيام وزارة الموارد البشرية بصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024، حيث تقوم الموارد البشرية بصرف البرنامج للمستفيدين شهرياً، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتوفير الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلي توفير الدعم في التعليم والتدريب.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024

موعد نزول الضمان المطور فبراير 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف راتب الضمان المطور الخاص بشهر فبراير 2024، يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024- 20 رجب 1445 هجرياً، لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية، حيث يتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين البنكية.

زيادة الضمان الاجتماعي المطور

قد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أكتوبر الماضي عن زيادة الحد الأدنى للضمان الاجتماعي بنسبة 20 %، بحد أقصى 5000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، فأصبح راتب العائل بعد الزيادة 1320 ريال بدلاً من 1100 ريال، وراتب التابع 660 ريال بدلاً من 550 ريال.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

يمكن الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2024، من خلال القيام بالآتي:-