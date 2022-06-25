الآن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2022 ورابط الاستعلام عن أهلية استحقاق دفعة ذي الحجة

يتزايد البحث بشكل كبير عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو، وذلك بالتزامن مع قرب موعد صرف معاش الضمان الجديد وإيداعه في حسابات المستفيدين البنكية، حيث قد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية هذا الضمان المطور وذلك من أجل ضم فئات لم تكن مشمولة من قبل في الضمان القديم، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبادرون بالتسجيل فيه وانتظار ظهور نتائج استحقاق المعاش بشكل شهري، كما يرغب الأفراد المستحقين له بالفعل في التعرف على متى ينزل راتب الضمان شهر ذي الحجة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بتحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 2022، حيث أنه من المفترض أن يتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم الثلاثين من شهر يونيو الجاري، وهو الموافق الأول من شهر ذي الحجة المقبل، حيث أنه في الغالب يتم إيداع المعاش في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد أو آخر يوم في الشهر الميلادي الحالي، ويمكن أن يقوم المواطنون بالاستعلام عن أهلية استحقاق الضمان وذلك عن طريق زيارة موقع الوزارة الرسمي.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية..

يجب أولا القيام بزيارة موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ثم القيام باختيار استعلام الضمان الجديد. والآن يجب كتابة البيانات المطلوبة من المواطن بشكل صحيح. ثم النقر فوق زر عرض.

طريقة التسجيل في الضمان الجديد

يرغب الكثير من المواطنين في التسجيل في الضمان الجديد بشكل الكتروني وذلك من أجل الحصول على المبالغ المستحقة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية، وإليكم خطوات التسجيل..

على المواطن أن يتوجه إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ثم يختار إنشاء حساب جديد. والآن يجب أن يقوم بكتابة كافة البيانات المتعلقة به بشكل سليم وأهمها رقم الهوية الوطنية. ثم يقوم في النهاية بالضغط على زر تسجيل. ينتظر ظهور نتائج الأهلية عن طريق نفس الموقع.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط اللازمة لكي يتم استحقاق معاش الضمان، وتتمثل أبرز الشروط فيما يلي..