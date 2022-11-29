ينتظر مستفيدي الدعم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية عشر لشهر ديسمبر 2022، وذلك بعد أن قامت الوزارة بإعلان نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور لمستحقي الدعم ديسمبر 2022.

وقد حددت الموارد البشرية موعد صرف الدعم لمستحقيه في بداية كل شهر ميلادي، وذلك لحرصها علي تقديم الدعم للمواطنين التي توافرت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لديهم للمساهمة في تحمل الأعباء مع المستفيدين في ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما تقوم المملكة العربية السعودية بعمل منصات للتسهيل على المواطنين التواصل وسرعة تقديم البيانات الواجب توافرها، وفي هذا المقال نقوم بعرض موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وأيضاً عرض تصنيف المستحقين، وشروط الاستحقاق، بالإضافة إلى توفير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت الموارد البشرية عن صدور نتائج أهلية الدفعة الـ12 من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في تاريخ السابع والعشرون من الشهر الميلادي الجاري، وبذلك فقد أصبح بإمكان جميع المتقدمين للمرة الأولى أو المستفيدين بالدفعات الماضية استعلام الضمان الاجتماعي للتعرف على نتيجة الأهلية والاستحقاق.

حيث تغيرت حالة الطلب للمتقدمين ممن تمت دراسة الطلب الخاص بهم إلى مؤهل أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً، وتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي المطور تحتوي على نتيجة الأهلية ورابط الاستعلام عن الضمان المطور.

وفي الوقت الحالي يترقب المستحقين تحويل وإيداع المبالغ المالية المستحقة من الدعم لهذا الشهر إلى حساباتهم البنكية التي تم التحقق منها بنجاح، حيث يتم الإيداع فقط لمن تم التحقق من الآيبان الخاص به، لذا يجب التأكد من حالة الحساب البنكي الآن حتى لا يتم تعليق أي دفعة مالية للمستحق، ويمكن الإطلاع على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والقديم من خلال التالي:

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور والقديم: الخميس بتاريخ 1 ديسمبر 2022م الموافق لتاريخ 7 جمادي الأولى 1444هـ.

رابط التسجيل في الضمان المطور

يمكن لمن يريد تحقيق الاستفادة من معاش الضمان المطور التسجيل في الضمان الآن عن طريق الذهاب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بواسطة اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور الرسمي (https://sbis.hrsd.gov.sa)، ومن ثم إنشاء حساباً جديداً على الموقع لكي يتمكن من التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

تصنيف المستحقين في الضمان المطور

بعد إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد، فيجب العلم أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وضعت تصنيفات للمستحقين وذلك لتأهيل القادرين علي العمل، حيث يتم تصنيف المستحقين في الضمان المطور وفقاً للتالي:

المستحق الغير قابل للتأهيل وهو الغير قادر علي العمل مثل أصحاب الإعاقات، وأيضا كبار السن.

مستحق قابل للتأهيل وهم أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها ليصبح بعدها قاراً علي العمل.

المستحق القادر علي العمل يتم تأهيله وتدريبه لكي يناسب سوق العمل الحالي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يكون سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة بالمملكة، ويوجد بعض الفئات المستثناة من شرط الجنسية وهم:

الأرملة والمطلقة الغير سعودية ولهم أبناء سعوديون. المرأة المتزوجة من مواطن سعودي. أبناء الأرامل وأبناء المطلقات السعوديات المتزوجة من رجل غير سعودي. الأفراد أصحاب الإعاقات والأيتام والأرامل ولديهم بطاقات تنقل.

يجب أن يكون غير مقيماً في أي دار أو مركز من المراكز الإيوائية الخاصة بالدولة.

أن يلتزم بمتطلبات الوزارة الخاصة بخدمات الصحة والتعليم للأبناء، كما يجب الالتزام برنامج التدريب للتأهيل والقدرة علي العمل، أن يقوم بتوظيف القادرين من أفراد الأسرة لضمان معيشة كريمة، وزيادة الإنتاج.

يشترط عدم امتلاك أصول تعلو قيمتها.

وفي حال وجود أكثر من أسرة لنفس العائل، فيتم استحقاق كل اسره مستقلة بنفسها عن الأخرى، حيث تحصل كل أسرة تابعه له على معاش مستقل عن الأسرة الأخرى، وإذا وجد فرد من أفراد الأسرة مقيم بالخارج لغرض الدراسة فذلك لا يؤثر على استحقاق الأسرة، حيث يضاف ضمن الأسرة كتابع للعائل، ويمكن الآن معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من خلال المقال.

موارد الضمان الاجتماعي

توفر المملكة العربية السعودية الدعم للضمان الاجتماعي المطور من خلال أموال الزكاة التي تجمعها الدولة، وأيضا الإعانات المعتمدة من قبل خزينة الدولة، وأيضاً يتم الدعم من الصدقات والزكوات وعائدات الأوقاف وأيضاً الهبات والتبرعات.