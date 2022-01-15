موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط الاستحقاق

يسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، و المستحدث من طرف حكومة المملكة العربية السعودية لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والعائلات التي تتلقى أجر ضعيف، حيث يقوم هذا البرنامج بتغطية كافة الحاجيات وتحقيق استقلال مادي على شكل أجر شهري، وأحيانا على شكل تعويضات عند وقوع الفرد أو الأسرة في أزمة مالية أو تعرضهم لكارثة، ومن ضمن خطط نظام الضمان الاجتماعي المطور أيضا توفير العمل المناسب للمستحق حسب مقدرته العلمية و الجسدية وهذا بالتنسيق مع صندوق التنمية البشرية بالسعودية، ففي السطور التالية نعرض لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443:

أكدت الهيئة المكلفة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على أن موعد صرف المنحة للمستفيدين يكون خلال الشهر الموالي لإصدار قبول الطلب، وذلك عن طريق صب قيمة المعاشات في الحسابات البنكية لمستحقيها بعد المراجعة والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، كما أضافت أن طلبات المستحقين الجدد تم دراسة ملفاتهم ابتداءا من شهر ديسمبر الماضي وسيتم إيداع مستحقاتهم خلال شهر يناير الجاري لعام 2022، ويمكن لطالب معاش الضمان أن يقوم بالطعن ضد قرار الاستحقاقات في مدة لا تتجاوز شهر ابتداءا من تاريخ تلقيه إشعار القرار من طرف الوزارة المكلفة لتقوم هذه الأخيرة في النظر للشكاوى والتظلمات المودعة لديها.

شروط الاستحقاق:

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط والشروط التي يتوجب على طالب معاش الضمان الاجتماعي المطور مراعاتها وهي:

أولا اشتراط الجنسية السعودية و اثبات الإقامة الدائمة داخل المملكة السعودية.

يسقط شرط الجنسية إلا في الحالات التالية: المتزوجة من سعودي أو طليقته، أم لأبناء سعوديين، وكذلك أبناء المرأة السعودية.

لا يكون لطالب منحة الضمان الجديد عقد ملكية يثبت امتلاكه لأصول عالية كالعقارات وغيرها.

أن لايتجاوز الدخل الفردي 550 ريال ودخل العائلة 1100 ريال.

اثبات عدم تلقيه أي دعم مالي من جهة حكومية أو جمعيات متعارف عليها.

تحديث البيانات:

يتوجب على العائل أن يقوم بتحديث معلوماته الشخصية عبر المنصة الالكترونية التابعة للوزارة sbis hrds gov sa، بعد أي تغيير يحدث له تجاه حالته المادية والاجتماعية كأجر وظيفته أو مقر السكن وغيرها قبل 15 خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ وقوع التغيير، وتكمن أهمية تحديث البيانات أنه بعد تلقي الوزارة للمعلومات تقرر بعدها عن استكمال منح الدعم للعائل أم لا حسب حالته التي تشترط أن تكون موافقة للشروط.