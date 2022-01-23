موعد صرف الرواتب والمعاشات في السعودية يناير 2022 وموقف الزيادة الجديدة

تستعد وزارة المالية لصرف رواتب موظفي الحكومة في جميع أنحاء المملكة المقرر صرفها يوم الخميس الموافق 27 يناير الجاري، وكذلك صرف معاشات المتقاعدين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر الجاري، في الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب على جميع القطاعات في انتظار صرف المرتبات والمعاشات مع زيادة جديدة، أم سيتم تأجيل صرف الزيادة السنوية، في الوقت الذي تم فيه صرف بعض العلاوات والبدلات في القطاعات الصحية والتعليمية، حيث يتم صرف الزيادة لمساندة المواطنين في تحمل أعباء المعيشة.

لم تُحدد حتى الآن

وبالرغم من انتشاء العديد من التقارير والتوقعات بشأن إمكانية صرف زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا من قبل الحكومة أو وزارة المالية، ولم يتم إصدار أي تصري رسمي من قبل أي مسؤول حكومي في هذا الصدد، إلا أنه في حالة الزيادات فقد يتم صرفها وفق تقييمات الموظفين، بخلاف زيادات العسكريين التي تتم حسب الرتب المختلفة، كما يتم الصرف للمدنيين حسب الدرجات الوظيفية.

وتوقعات زيادة الرواتب

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه وكالة “كوبر فيتش” ارتفاع الرواتب في المملكة العربية السعودية بشكل محدود، ورشحت قطاعات الترفيه والسياحة والضيافة والثقافة والتراث لاجتذاب المزيد من الوظائف، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك نسبة كبيرة من المؤسسات سوف تقلل أعداد موظفيها أو لن تزيد رواتب الموظفين للعام المقبل، مع العلم أنه في حالة إقرار زيادات جديدة يتم صرفها مع رواتب شهر يناير من كل عام ميلادي، وقد يتم زيادة المرتبات بنسبة 4% في السعودية.

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