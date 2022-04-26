ننشُر موعد صرف الدفعة 54 حساب الموطن “دفعة شهر مايو” وخطوات الاستعلام عن الأهلية بعد صدورها

في الوقت الحالي يعتبر موعد صرف الدفعة 54 حساب الموطن واحد من أكثر المواضيع التي يتم عنها البحث بشكل كبير جداً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث يتساءل جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن في التعرف على موعد صرف الدفعة 54 حساب الموطن، خاصة بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن إصدار الأهلية الخاصة بالدفعة الرابعة والخمسين من حساب المواطن، حيث نشر الحساب الرسمي على تويتر أنه تم إصدار الأهلية ويمكن لجميع المستخدمين التحقق منها بشكل إلكتروني عبر صفحة حساب الموطن، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بموعد الصرف وخطوات الاستعلام عن الأهلية.

موعد صرف الدفعة 54 حساب الموطن

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية بشكل كبير حول موعد صرف الدفعة 54 حساب الموطن حيث يسعى الملايين من المستفيدين من برنامج الدعم الأهم والأبرز في المملكة العربية السعودية إلى معرفة هذا الموعد المنتظر، وكانت الصفحة الرسمية لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على موقع التغريدات المصغرة تويتر قد ردت على تساؤل أحد المستفيدين عن هل سيتم الصرف قبل عيد الفطر أو كالعادة في يوم العاشر من كل شهر، فكان رد حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة الـ 54 من حساب المواطن في يوم 10 في كل شهر ميلادي جديد إلا في حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فيتم ترحيل موعد الصرف يوم واحد قبله أو بعده، وأكد على أن صرف الدفعة الـ 54 في يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

اهلا بك، يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والخمسون يوم الثلاثاء بتاريخ "10 مايو"، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 24, 2022

نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 54

وبعد أن تعرفنا على موعد صرف الدفعة 54 حساب الموطن (دفعة شهر مايو) نتعرف الآن على خطوات استعلام نتائج الأهلية لهذه الدفعة حيث كان حساب المواطن قد أكد على صدور النتائج بشكل رسمي، ويمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن ما إن كان مؤهل لصرف الدفعة أم لا عبر الخطوات التالية:

صدرت نتائج الأهلية للدورة 54 (شهر مايو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/D2F0mymnJG — حساب المواطن (@citizenaccount) April 24, 2022