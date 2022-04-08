موعد صرف الدفعة 53 حساب المواطن في رمضان 2022

منى إسماعيل

مع بداية كل شهر جديد تزداد عمليات بحث المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية لمعرفة موعد صرف الدفعة 53 من حساب المواطن، وهو برنامج حكومي تم تفعيله في عام 2017، من أجل تخفيف العبء عن المواطن السعودي وعن الفئات الأكثر احتياجاً، ومساعدة الأسر الفقيرة على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف حساب المواطن شهر رمضان.

موعد صرف الدفعة 53 حساب المواطن في رمضان 2022
المحتويات
برنامج حساب المواطن السعودي
موعد صرف حساب المواطن
رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدورة 53

برنامج حساب المواطن السعودي

يعد من أهم البرامج التي تقدمها الدول السعودية خلال رؤية 2030 التي تسعي للوصول أليها، ويهدف إلى دعم وتحقيق الحماية الاجتماعية، يعتمد على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المستحقة للدعم و الأكثر احتياجاً، وفق شروط استحقاق حساب المواطن، وذلك عبر برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي والدعم السكني، وبرنامج حافز وساند وغيرها من البرامج التي تستهدف المواطن الفقير.

موعد صرف حساب المواطن

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أعلنت الحكومة في وقت سابق عن موعد صرف وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ألا أذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فقد يتم تقديم الصرف ليوم واحد أو تأخيره يوم، حيث يصادف موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يوم الأحد القادم الموافق 09\09\1443 الموافق 10\04\ 2022.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدورة 53

منح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التحقق من نتائج الأهلية إلكترونياً، من خلال الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن والضغط على أيقونة قائمة دراسة الأهلية.

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منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.



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