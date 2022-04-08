موعد صرف الدفعة 53 حساب المواطن في رمضان 2022

مع بداية كل شهر جديد تزداد عمليات بحث المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية لمعرفة موعد صرف الدفعة 53 من حساب المواطن، وهو برنامج حكومي تم تفعيله في عام 2017، من أجل تخفيف العبء عن المواطن السعودي وعن الفئات الأكثر احتياجاً، ومساعدة الأسر الفقيرة على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف حساب المواطن شهر رمضان.

برنامج حساب المواطن السعودي

يعد من أهم البرامج التي تقدمها الدول السعودية خلال رؤية 2030 التي تسعي للوصول أليها، ويهدف إلى دعم وتحقيق الحماية الاجتماعية، يعتمد على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المستحقة للدعم و الأكثر احتياجاً، وفق شروط استحقاق حساب المواطن، وذلك عبر برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي والدعم السكني، وبرنامج حافز وساند وغيرها من البرامج التي تستهدف المواطن الفقير.

موعد صرف حساب المواطن

أعلنت الحكومة في وقت سابق عن موعد صرف وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ألا أذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فقد يتم تقديم الصرف ليوم واحد أو تأخيره يوم، حيث يصادف موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر يوم الأحد القادم الموافق 09\09\1443 الموافق 10\04\ 2022.

3 أيام على إيداع الدفعة الـ 53 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/z3iHCql4Ue — حساب المواطن (@citizenaccount) April 7, 2022

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدورة 53

منح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التحقق من نتائج الأهلية إلكترونياً، من خلال الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن والضغط على أيقونة قائمة دراسة الأهلية.