تقديم موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن دورة سبتمبر لهذا الموعد

تشهد عملية البحث عن موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن المستحقة لدور شهر سبتمبر 2021 الجاري، ضغطًا كبيرًا على محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث من المعتاد ووفقًا للجدول الزمني المقرر لإيداع دفعات دعم برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمتوفرة فيهم شرائط الاستحقاق والأهلية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أنه يتم تقديم أو تأخير يوم الإيداع يوم واحد في حال صادف يوم العاشر من الشهر الميلادي إجازة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، وفي هذه المقالة سوف نستعرض موعد إيداع الدفعة 46 من دعم حساب المواطن باعتبار يوم العاشر من سبتمبر سيصادف يوم الجمعة وهو عطلة نهاية الأسبوع.

موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن

تقديم موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن

وفقًا لما هو مقرر في نظام صرف الدفعات من حساب المواطن للمستفيدين المكتملة طلباتهم، من المفترض أن يتم صرف الدفعة 46 لشهر سبتمبر في اليوم العاشر منه، وحيث انه يصادف هذا اليوم يوم الجمعة وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع، وبناء عيه يتم تقديم الموعد يوم واحد، وبالتالي سيكون موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن دورة سبتمبر يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر/أيلول 2021، و2 صفر 1443هـ.

صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 وموعد تقديم الاعتراضات

وكان برنامج حساب المواطن أعلن منذ أيام قليلة نتائج الاهلية للدفعة 46 لشهر سبتمبر من عدم البرنامج، ودعا المستفيدين المسجلين الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ووفقًا لأنظمة البرنامج يحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية الاعتراض عليها اعتبارًا من اليوم الخامس من موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن وإيداعها في حسابات المستفيدين البنكية، وتستمر مدة الاعتراض لـ90 يومًا

شرائط الاستحقاق والأهلية

وأوضح برنامج حساب المواطن الشرائط المطلوب توفرها للأهلية والاستحقاق للحصول على دعم البرنامج، وتشمل التالي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن تكون إقامة المستفيد دائمة في المملكة العربية السعودية ، بحيث لا تكون إقامته خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويجدر الذكر أنه بإمكان المستفيدين المسجلين الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن دورة سبتمبر برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي : حساب المواطن ، ويمكن استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة الاستحقاق من عدمه وفي الفيديو التالي شرح لطريقة استخدامها:

روابط مهمة

وضمن سياق متصل بـ موعد صرف الدفعة 46 حساب المواطن دورة سبتمبر، هناك روابط قد يهمك معرفتها لمزيد من الفائدة وهي: