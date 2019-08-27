موعد صرف الدفعة 22 من حساب المواطن وطريقة الاستعلام

بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن، عن تقديم الدفعة 21 وهي الدفعة السابقة الخاصة بشهر ذي الحجة بمناسبة عيد الضحى المبارك، وذلك من خلال بيان رسمي تم إصداره، وأصبح الآن يتسائل العديد من المواطنين السعوديين عن موعد صرف الدفعة 22 الخاصة بشهر المحرم، والتي ينتظرها المواطنون بشغف كبير .

موعد نزول الدفعة 22 من برنامج حساب المواطن

ولم يغفل القائمون على حساب المواطن تلك التسؤلات والشغف لدى المواطنين، فقد قام بالإعلان عن الموعد الخاص بصرف هذه الدفعة 22 للمواطنين المستفيدين من الدعم، حيث تم التأكيد على أن موعد الصرف سوف يكون يوم الثلاثاء والذي يوافق العاشر من شهر سبتمبر المقبل عام 2019م، على الرغم من أن الدفعة 21 قد تم صرفها يوم 8 أغسطس 2019م، وذلك ليصبح أجمالي الدفعات منذ بداية البرنامج حتى وقتنا هذا 50 مليار ريال سعودي، بحسب حساب برنامج المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

أصبح المواطنون في المملكة العربية السعودية على علم تام ودراية بطرق الاستعلام عن كل ما يخص حساب المواطن، والحصول على الإجابات على كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن أو العقبات التي قد تقابلهم عند صرف الحساب، يتم ذلك بالدخول على الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن الموجود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أما موعد الصرف فيتم الاستعلام عليه من خلال موقع برنامج حساب المواطن الرسمي من خلال شبكة الانترنت .

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