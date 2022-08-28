موعد صدور أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة..خطوات الاستعلام عن الأهلية 1444

أصدر حساب المواطن منشورا عن معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، والتي يجب توافرها لاستيفاء شروط الأهلية والحصول على الدعم المادي، وان تكون حالة الأهلية بدفعة شهر سبتمبر “مؤهل”، حيث تم الإعلان رسميا عن موعد صرف الدفعة الجديدة من البرنامج والخاصة بشهر سبتمبر والتي ستكون يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر والموافق 15صفر 1444هـ، ومن خلال السطور القادمة يمكن لكل المستفيدين من حساب المواطن الاستعلام عن حالة الأهلية، ومعرفة موعد صدور الأهلية وشروط الاستحقاق.



موعد صدور أهلية حساب المواطن لدفعة سبتمبر 2022

ازدادت عمليات البحث عن موعد صدور أهلية المواطن وقد جاء رد حساب المستفيدين Citizen care والخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقد جاء الرد على استفسارات التحقق من الأهلية بعد ظهور رسالة تم اكتمال طلب التقديم، وحالة الطلب “لم يتم دراسة الطلب بعد”.

وقد جاء رد حساب المواطن على المتقدمين للبرنامج كالتالي، في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ “10 أغسطس “سيتم دراسة حالة اهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الاهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر “سبتمبر” ، نسعد بخدمتك. أما عن عدم استيفاء شروط الأهلية وكانت المرفقات كاملة، ولم يتم دراسة الأهلية بعد كالتالي: وجاء رد حساب المواطن حياك الله، في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض “3 أشهر” يلزمك أولاً تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب) ، نسعد بخدمتك.

استعلام نتائج أهلية حساب المواطن

أوضح حساب خدمة المستفيدين، أن نتائج الأهلية يمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الحساب الخاص بالمواطن.

انقر على تبويب دراسة الأهلية.

سوف تظهر أمامك حالة الأهلية (مؤهل أو غير مؤهل).

تقديم اعتراض حالة الأهلية 1444