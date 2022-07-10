موعد دوام مديرية الجوازات السعودية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تعيش الأمة الإسلامية عامة والمملكة العربية خاصة أجواء خاصة مميزة حيث يحتفل المسلمون في كافة أرجاء العالم بعيد الأضحى المبارك، وتعتبر هذه المناسبة الدينية ذات بصمة مميزة في السعودية نظراً لأنها ترتبط ارتباطاً متيناً بمناسك الحج في السعودية، ومن المعروف أن تشهد مختلف الدول العربية إجازة رسمية في كافة أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم وخلال هذا المقال سنتعرف عزيزي الزائر إلى موعد دوام مديرية الجوازات في السعودية.

مديرية الجوازات السعودية

تتبع مديرية الجوازات بشكل مباشر لوزارة الداخلية، حيث تمنح هذه المديرية وتقدم الكثير من الخدمات الضرورية للسعوديين والمقيمين، فهي المسؤول عن تنظيم رحلات السفر وإصدار جوازات السفر وكذلك إصدار الإقامات لغير السعوديين وتجديدها، يقع مقر الجوازات في العاصمة السعودية الرياض.

موعد دوام الجوازات في عيد الأضحى المبارك

يعتبر عيد الأضحى من المناسبات الدينية المهمة التي تعطل بها مختلف الدوائر الحكومية في جميع الدول العربية، ولكن بسبب الأهمية الكبيرة لبعض المعاملات ورغبةً من الحكومة السعودية ووزارة الداخلية في تسهيل معاملات المواطنين فقد قررت مديرية الجوازات فتح أبوابها أمام المتابعين للحالات الطارئة خلال فترة العيد وذلك من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد وحتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس.

أوقات عمل الجوازات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ستفتح مديرية الجوازات السعودية أبوابها للمراجعين في حالات الطواري من صباح يوم الأحد العاشر من يوليو 2022 وحتى الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الرابع عشر من يوليو في العديد من الفروع المختلفة، حيث ستفتح أبواب الفروع التالية:

منطقة الرياض في فرع كل من الروشن مول (محافظة الخرج) وحي الرمال ويستمر الدوام فيهما من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 9مساءً.

منطقة مكة المكرمة في كل من فرع التحلية مول والصيرفي مول والردسي مول من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 10 مساء.

أهم الخدمات التى ستقدمها مديرية الجوازات في فترة العيد

بعد أن أعلنت مديرية الجوازات في المملكة عن فتح أبوابها للمراجعين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حددت المديرية بعض الخدمات التى ستقدمها في هذه الأيام والمتمثلة في خدمات الطواري والخدمات الغير إلكترونية، ولكن اشترطت المديرية على مواطني المملكة والمقيمين ضرورة حجز موعد مسبق عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك استغلالا للوقت وتوفيراً للجهد، وأكدت المديرية جهوزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.