موعد دوام بنوك السعودية بعد عيد الأضحى المبارك 1443

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بقدوم عيد الأضحى المبارك 1443مـ، ويمنح الموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية، إجازة في هذه المناسبة الدينية، مدفوعة الأجر لجميع الموظفين والعاملين بالمملكة، وتتوقف العديد من الجهات عن تقديم خدماتها للعملاء، خلال مدة إجازة عيد الأضحى المبارك، ولا سيما قطاع البنوك، والذي لا غنى عن خدماته حتى في أيام الاجازات الرسمية، وخاصة خلال فترة الحج الأكبر في الأراضي المقدسة، بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحصل معظم فروع البنوك على اجازة رسمية خلال فترة العيد، بينما تستمر بعض الفروع في العمل دون توقف، لخدمة ضيوف الرحمن، وتستأنف جميع البنوك عملها بعد انتهاء الاجازة، ونوضح في تقريرنا التالي موعد دوام بنوك السعودية بعد عيد الأضحى المبارك 1443هـ، وموضوعات أخرى ذات صلة .

البنوك العاملة خلال عيد الأضحى 2022

قرر البنك المركزي السعودي، أن يتم منح بعض البنوك العاملة في المملكة اجازة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1443هـ، باستثناء بعض البنوك العاملة في المشاعر المقدسة، ولا سيما مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة وداخلها، وهذه البنوك هي :

البنوك التي تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة .

بنوك المنافذ الحدودية بالمملكة .

البنوك التي تتواجد بالأماكن التي بها كثافة سكانية عالية .

اجازة البنوك في عيد الأضحى 1443

يحصل موظفي البنوك في المملكة العربية السعودية على اجازة رسمية، أسوة بباقي موظفي الحكومة والقطاع الخاص في البلاد، ويتم اعتبار الاجازة بأجر كامل لجميع الموظفين، وحدد البنك المركزي في وقت سابق، موعد إجازة عيد الأضحى 1443 للبنوك العاملة في السعودية، وتكون الاجازة على النحو التالي :

تبدأ اجازة عيد الأضحى في البنوك العاملة في السعودية، صباح يوم الاربعاء 7 ذي الحجة 1443 هجريًا، الموافق 6 يوليو 2022م .

تنتهي الاجازة بشكل رسمي، يوم السبت 14 من ذي الحجة 1443 هجريًا، الموافق 13 يوليو 2022 .

عدد أيام عطلة عيد الأضحى للبنوك السعودية 7 أيام متواصلة بأجر كامل .

يستثنى من الاجازة، بعض البنوك التي تم ذكرها .

يعود البنوك في فتح أبوابها للعملاء مع صباح يوم الأحد 15 من ذي الحجة 1443 هجريًا، الموافق 14 يوليو 2022 .

موعد دوام بنوك السعودية بعد عيد الأضحى المبارك 2022

تستأنف البنوك عملها بعد عيد الأضحى يوم الأحد 15 من ذي الحجة 1443 هجريًا، الموافق 14 يوليو 2022م، حيث تفتح أبوابها من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الرابعة والنصف بعد العصر، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية .