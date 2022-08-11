موعد حفل الفنان تامر حسني في جدة فوّرها أغسطس 2022

تقيم المملكة العربية السعودية بين الفينة والأخرى العديد من الحفلات الغنائية المميزة التي تجذب فيها ألمع نجوم الوطن العربي ونجوم العالم، وذلك لتنشيط حركه السياحة من وإلى المملكة العربية السعودية وكذلك لبث روح التفاؤل والترفيه والمرح في نفوس السعوديين، وتقوية أواصر العلاقات بين الدول العربية المختلفة وتعمل المملكة على استقطاب النجوم العرب الذين لهم جمهور واسع وكبير في مختلف الدول العربية وخاصة في المملكة، اليوم المملكة على موعد مع حفل غنائي جديد برفقه فنان عربي شهير له جمهور واسع في مختلف البلاد العربية إنه الفنان تامر حسني سنتعرف على موعد هذا الحفل والكثير من التفاصيل الأخرى في الأسطر القادمة.

حفل تامر حسني في جدة

أعلن موقع تكت مكس المختص بالحفلات والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام في المملكة العربية السعودية، عن حفل غنائي مميز ضمن فعاليات مهرجان فوّرها السعود للفنان العربي المميز والمشهور تامر حسني، وذلك في جدة موعد الحفل في الأسطر القادمة.

موعد حفل تامر حسني

أعلنت منصة تكت مكس عن حفل غنائي جديد للمطرب العربي تامر حسني، وذلك في السادس والعشرين من أغسطس الجاري على أرض جدة سوبردوم، من الساعة 09:00 م الى 01:00 ص، السعر شامل الضريبة تبدأ من 295 ريال.

حجز تذاكر حفل حسني في جدة

يستعد الفنان تامر حسني في أواخر أغسطس الجاري لإحياء حفل غنائي مميز على أرض جدة سوبر دوم، ولحجز التذاكر يمكن إتباع الخطوات التالية:

الدخول الى موقع تكت مكس من هنا .

. اختيار حفل تامر حسني.

اختيار التذكرة التي ترغب بها.

اختيار طريقه الدفع.

تأكيد الحجز.

أسعار حجز التذاكر

فئة التذاكر السعر بالريال السعودي BRONZE 295 ريال SILVER 395 ريال GOLD 520 ريال

تعرفنا عزيزي المتابع على موعد حفل تامر حسني المرتقب عقده أواخر الشهر أغسطس وتحديداً في السادس والعشرين من الشهر، حيث يتبع هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجانات فوّرها السعودية على أرض جدة سوبر دوم كما عرضنا لك خطوات حجز التذكرة وطريقة الحجز.