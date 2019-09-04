موعد حساب المواطن شهر محرم 1441 هجرياً وأخبار عن دعم المرأة

موعد حساب المواطن الكثيرين من المتقدمين للحصول علي الدعم المالي سواء من المواطنين السعوديين أو المواطنات السعوديات والأسر الأكثر احتياجا والأشد فقراً والمتوسطة من الناحية المالية والمعيشة يبحثون دائما عن موعد حساب المواطن، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكننا القول إننا نوفر لكم جميع النتائج التي يمكنكم من خلالها معرفة متي ميعاد نزول حساب المواطن خلال الشهر الحالي والشهور القادمة، أخبار حالية عن صرف الدفعات المالية يوم 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم هجرياً.







موعد حساب المواطن

هناك ثلاث طرق يمكنكم من خلالها معرفة موعد صرف الدفعات المالية.







من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي وإدخال بيانات الحساب الخاص بكم. من خلال عمل مراجعة ومتابعة لحساباتكم البنكية. من خلال الاتصال علي رقم 19912 وهو رقم الحساب المواطن المخصص من اجل ذلك.







برنامج حساب المواطن

حساب المواطن يوكد أن تسجيل المرأة في البرنامج أصبحت كمستفيد رئيسي للحصول علي الدعم المقدم من حساب المواطن في حالة الزوجة المهجورة والزوجة المتزوجة من غير سعودي واسر السجناء والعائلات فاقدة الأهلية، كما اكد برنامج حساب المواطن علي ضرورة أرفاق المستندات من اجل إثبات حالة الزوجة المتزوجة أما في حالة المرأة الغير متزوجة يمكن أضافتها تابع مع رب الأسرة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الحالية ووفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ومن اجل تخفيف الأعباء علي الأسر السعودية حتي عام 2030.





