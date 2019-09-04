حساب المواطن شهر محرم
حساب المواطن شهر محرم
أخبار السعودية

موعد حساب المواطن شهر محرم 1441 هجرياً وأخبار عن دعم المرأة

بواسطة نوران عمرو 0

موعد حساب المواطن الكثيرين من المتقدمين للحصول علي الدعم المالي سواء من المواطنين السعوديين أو المواطنات السعوديات والأسر الأكثر احتياجا والأشد فقراً والمتوسطة من الناحية المالية والمعيشة يبحثون دائما عن موعد حساب المواطن، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكننا القول إننا نوفر لكم جميع النتائج التي يمكنكم  من خلالها معرفة متي ميعاد نزول حساب المواطن خلال الشهر الحالي والشهور القادمة، أخبار حالية عن صرف الدفعات المالية يوم 10 سبتمبر 2019 الموافق 11 محرم هجرياً.



موعد حساب المواطن

هناك ثلاث طرق يمكنكم من خلالها معرفة موعد صرف الدفعات المالية.



  1. من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي وإدخال بيانات الحساب الخاص بكم.
  2. من خلال عمل مراجعة ومتابعة لحساباتكم البنكية.
  3. من خلال الاتصال علي رقم 19912 وهو رقم الحساب المواطن المخصص من اجل ذلك.
حساب المواطن
حساب المواطن


برنامج حساب المواطن

حساب المواطن يوكد  أن تسجيل المرأة في البرنامج أصبحت كمستفيد رئيسي للحصول علي الدعم المقدم من حساب المواطن في حالة الزوجة المهجورة والزوجة المتزوجة من غير سعودي واسر السجناء والعائلات فاقدة الأهلية، كما اكد برنامج حساب المواطن علي ضرورة أرفاق المستندات من اجل إثبات حالة الزوجة المتزوجة أما في حالة المرأة الغير متزوجة يمكن أضافتها تابع مع رب الأسرة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الحالية ووفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ومن اجل تخفيف الأعباء علي الأسر السعودية حتي عام 2030.

 



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نوران عمرو

صحفية ومحررة بموقع نجوم مصرية اعشق القراءة والكتابة والتكنولوجيا وكل أخبار الوطن العربي والأخبار الخليجية خاصة اهتم بممارسة الرياضة والسباحة واهتم بكل ما هو جديد في عالم الأخبار وعالم البرامج الإلكترونية والتسوق أون لاين والشراء عبر الأنترنت

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