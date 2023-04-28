موعد جنازة الأمير “بندر بن متعب بن عبد الله” .. والصلاة عليه

الأمير بندر بن متعب بن عبد الله، الذي فارقت روحه الحياة مساء أمس الخميس 7 من شوال عام 1444 هجريا، وكانت الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، من خلال الديوان الملكي، قد أعلنت عن وفاته مساء أمس، وقال: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”، وكان الديوان الملكي قد حدد موعد الصلاة عليه اليوم الجمعة الموافق 8 من شوال سنة 1444 هجرياً.

جنازة الأمير بندر بن متعب

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أضاف في نعيه أمس، أن صلاة الجنازة على المغفور له بإذن ربه “الأمير بندر بن متعب”، سوف تكون بعد صلاة العصر اليوم الجمعة، بمسجد “الإمام تركي بن عبدالله” في العاصمة السعودية الرياض.

خبر وفاة الأمير بندر بن متعب

وكانت وكالات الأنباء الرسمية في السعودية، وبعض وكالات الأنباء المختلفة بالبلدان المجاورة للمملكة، قد أعلنت عن وفاة الراحل، وأعلنت صفحة “alsaud1ksa” على “سناب شات” خبر الوفاة، ونفس الصفحة على تويتر قد نشرت الخبر، وانهالت التغريدات والتعليقات، وبرقيات العزاء، المقدمة للأسرة الحاكمة في السعودية ، الذين تقدموا من خلالها بخالص العزاء، وصادق الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من هو الأمير بندر بنت متعب

هو سعودي الجنسية من الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية

من مواليد عام 1983 ميلاديا الموافق 1403 هجريا.

نجل الأمير “متعب بن عبد الله، الذي تقلد العديد من المناصب بالمملكة العربية السعودية، منها وزير الحرس الوطني، ووزير التجارة والاستثمار.

جده الملك “عبد الله بن عبد العزيز”، ملك المملكة العربية السعودية الراحل.

كان يساهم في أعمال الخير بشكل مستمر في المملكة.

سبب وفاة الأمير بندر بن متعب

وكانت قد ذكرت مصادر مطلعة، عن سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله، انه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، ومات في عمر الشباب، لكنه تعرض ليلة أمس لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفي، وهناك غادر الحياة، رحمه الله.