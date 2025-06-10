موعد تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بالمملكة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية موعد تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، على أن يكون من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً، اعتبارًا من الأحد 19 ذي الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م، حتى يوم الأحد 23 ربيع الأول 1447هـ الموافق ‎15‏ سبتمبر 2025م.

أهداف القرار

جاء ذلك القرار في إطار سعى حكومة المملكة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وطالب بيان الوزارة أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية.

دليل كامل للتنفيذ

كما قامت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بنشر (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارة)؛ بهدف إطلاع أصحاب المنشآت وتمكينهم من تطبيق ما جاء فيه، كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من خلال رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.