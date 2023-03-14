“عاجل” موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان الساعة 9 صباحًا في تلك المنطقة.. تعرف على التفاصيل

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان يبحث كافة الطلاب في المملكة عن آلية الدراسة فيه ومواعيد الدوام الخاصة بهم لكافة المراحل التعليمية، حيث تسعى الوزارة لتوفير جميع المواعيد التي تخص الدراسة مُنذ بدء العام الحالي فهي حددت جدول التقويم الدراسي الذي يحتوي على الأيام الدراسية وأيضًا الإجازات سواء المطولة والرسمية ولكن بالنسبة لآي قرار آخر مُستجد من حيث مواعيد الاختبارات ومواعيد بداية الدوام تُعلن عنه بشكل رسمي من خلال موقعها الرسمي.

الدراسة في رمضان

أعلنت الإدراة التعليمية بالرياض موعد بداية اليوم الدراسي لطلابها سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحًا، والجدير بالذكر أنها تسعى لتوفير مواعيد تتناسب مع أيام السنة بأكملها حيث أنها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان واستمرار دراسة مقررات الترم الثالث دفعها لتحديد موعد مُناسب للطلاب خلال الشهر الفضيل، وحتى الآن لم تُعلن إي إدارة آخرى موعد دوام مدارسها وفي حال إعلانهم سوف نوفيكم بالأخبار مباشرةً.

هل الدراسة في رمضان عن بُعد؟

يتساءل الطلاب حول حقيقة هذا الأمر ولكن وزارة التعليم السعودي لم تُعلن بشكل رسمي عن آلية الدراسة خلال الشهر الكريم، وكافة الأخبار المتداولة ما هي ألا شائعات فقط وليس لها أساس من الصحة، ولكن من المتوقع أن تكون حضورية والجدير بالذكر أنها ستتطرق إلى هذا الأمر خلال الأيام القلائل وسوف نوفيكم بالآلية التي ستتبعها والتي ستكون في صالح جميع الطلاب في كافة المدارس حول المملكة.

اجازة عيد الفطر للطلاب

وفقًا لما حددت وزارة التعليم السعودي في جدول التقويم إن إجازة عيد الفطر ستكون من ضمن إجازات الترم الثالث فستكون أول عطلة يحصلون عليها الطلاب خلال الترم وعلى وجه الخصوص في شهر رمضان وستكون بتاريخ 13 أبريل وسوف تستمر لمدة ثلاثة عشر يوم حتى يعودون مرة أخرى للدراسة في 26 أبريل، وبعد ذلك سيواصلون دراسة المقررات حتى تُصادفهم أول عطلة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الثالث والتي ستكون بتاريخ 28 و 29 مايو، وأما بالنسبة لنهاية الدراسة في السعودية للعام الجاري 1444 فستكن بتاريخ 22 يونيو القادم عقب الإنتهاء من دراسة المقررات وأيضًا الخضوع لاختبارات الترم الثالث.