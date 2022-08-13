موعد بداية العام الدراسي 1444 بالسعودية “التقويم الدراسي الجديد” وموعد عودة الإداريين والمعلمين

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السُّعُودية، عن موعد بداية العام الدراسي 1444 الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم بالسعودية، وذلك وفقا لخطة دراسية قد تم وضعها حديثا من قبل الوزارة لتنظيم العام الدراسي من حيث بَدْء العام، وأجازه نصفة العام وموعد الامتحانات وغيرها، ولذلك في سوف نوضح لكم في هذا المقال موعد بداية العام الدراسي الجديد لعام 1444 مع عرض تفاصيل عودة المعلمين للعمل والإداريين بالمدارس.

موعد بداية العام الدراسي 1444 بالسعودية

ونتابع معكم وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم السُّعُودية عن موعد بدية العام الدراسي بالسعودية 1444 واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات لبدء العام الدراسي الجديد من حيث الأمراض المستجدة، جاءت التفاصيل كالتالي:

لقد أكدت وزارة التعليم بالسعودية في بيان رسمي لها أنه سوف يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد في يوم الأحد الموافق 1 من شهر صفر لعام 1444 حيث يوافق هذا التاريخ من السنة الميلادية يوم 28 من شهر أغسطس الجاري لعام 2022.

سوف يكون هذا التاريخ بداية للدراسة لكافة المدارس والمراحل الدراسية في مختلف مدن السُّعُودية.

من الجدير بالذكر أن هذا العام الدراسي الجديد متاح عبر منصات تعليمية مختلفة وليس عبر منصة مدرستي فقط.

ولقد أكدت الوزارة أيضا إلى أنه قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لبداية العام الدراسي الجديد من حيث تعقيم المدارس وتحضير الفصول.

موعد عودة الإداريين والمعلمين بالمدارس 1444

سوف نوضح لكم موعد عودة كل من المعلمين والإداريين للمدارس لبداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1444 وإليكم التفاصيل في النِّقَاط التالية: