موعد بدء الدراسة 1440 بالسعودية عبر التقويم الدراسي 1441

انتهت أمس إجازة عيد الأضحى المبارك بالسعودية، والآن يتأهب الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم عودة الدراسة، حيث ينتظرون موعد بدء الدراسة 1440 بالسعودية، ولقد تم الإعلان عن التقويم الدراسي 1441 من جانب وزارة التعليم بالسعودية، حيث قالت أن توقيت بدء العام الدراسي 1440 بالسعودية سوف يكون مع بداية العام الهجري الجديد كما هو الحال كل عام، وقد بين التقويم كذلك كل المواعيد المهمة في السنة الدراسية 1440 / 1441 والتي سوف تبدأ قريبا، وسنوافيكم من خلال المقال بكافة التفاصيل.

موعد بدء الدراسة 1440 في السعودية

عبر التقويم الدراسي 1441 المعلن من جانب وزارة التعليم السعودية فإن بدء العام الدراسي في السعودية سوف يكون مع بداية يوم 2 / 1 / 1441 هجريا، الموافق، 1 / 9 / 2019 من الميلاد، وسوف يكون هذا مع كافة المراحل، سواء الابتدائية، والمتوسطة، وأيضا الثانوية، ومرحلة الجامعة، هذا بالنسبة للطلاب، أما فيما يخص المعلمين والإداريين، فهو قبيل ذلك، حيث ستكون عودة المدرسين، ومعلمي الندب، والإداريين بالمدارس أثناء الفترة بين 17 / 12 / 1440 إلي 2 / 1 / 1441.

قواعد التقويم الدراسي في السعودية 1441

مع موعد عودة الدراسة بالسعودية 1440، سوف تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، مع إتاحة برامج صيفية ترمي إلي تحقيق بعض المهارات لدى الطالب.

ستكون فترة الامتحانات لكل فصل دراسي خمسة عشر يوما.

ستكون هناك إجازة بين الفصلين الدراسيين حوالي أسبوع أو أسبوعين.

فترة الدراسة لفصلي العام الدراسي الأول والثاني ستكون 15 أسبوع لكل منهم.

توقيت إجازة العيد الوطني بالسعودية

إلي جانب موعد بدء الدراسة بالسعودية 1440، فقد أوضح أيضا التقويم الدراسي كذلك توقيت إجازة العيد الوطني في السعودية، وهو يوم إجازة رسمي بالسعودية، وسيكون يوم 24 / 1 / 1441 هجرية، الموافق 23 / 9 / 2019 من الميلاد، سيكون هذا اليوم عطلة رسمية لمدة يوم فقط، بالنسبة لكافة المدارس ولكافة المراحل التعليمية، هذا وستكون امتحانات نصف العام في يوم 25 / 4 / 1441، أي أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون عقب بدء العام الدراسي بحوالي ثلاثة شهور.