موعد بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة

أعلنت اليوم الثلاثاء الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالمملكة، عن البدء في التسجيل المبدئي ضمن برنامج الدبلوم المسائي الموازي“ للبنين ”بالكلية.

كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة - صورة أرشيفية لمبنى الكلية

كيفية التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة

ونشرت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة اليوم عدد من الإرشادات لتوعية وتعريف الراغبين في التقدم بسرعة زيارة الموقع الإلكتروني لكلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، أو التوجه إلى مكتب مركز الأعمال داخل الكلية، لمعرفة جميع شروط الالتحاق بالبرنامج، وإتمام الإجراءات اللازمة للقبول النهائي، والتي من المقرر أن تتم خلال الفترة من 23 رجب وحتى 18 من شعبان المقبل.