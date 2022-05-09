موعد بدء إزالة حي الورود العشوائي في السعودية تعرف على التفاصيل 2022

أعلن متحدث أمانة جدة محمد البقمي، إنه تم تسليم نحو 4000 وحدة سكنية لسكان الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 22 حيًا من أصل 34 حيًا عشوائيًا في حيث أنها تبلغ 64 حياً عشوائياً، فيما تم البدء في إزالة 12 حياً عشوائياً بعد توقف أعمال الإزالة في شهر رمضان المبارك، ومن هذه الأحياء حي الورود وحي بني مالك، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تفاصيل أكثر عن موعد إزالة الأحياء المتبقي بعد شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية.

الأحياء المستهدفة في عملية الإزالة

أوضح المتحدث محمد البقمي أن الأحياء المستهدفة في عملية الإزالة الحالية هي أحياء حي بني مالك، وحي الورود، حيث تم البدء بالإشعار بالإخلاء قبل فصل الخدمات عن المنازل بتاريخ 21 مايو 2022 من أجل التمهيد لمباشرة أعمال الإزالة في 28 مايو 2022بالكامل في حين أن الإدارة العامة بأمانة جدة قد أعلنت خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة والمعلنة من قبل أمانة جدة التي تشمل الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها من أجل التطوير، وتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية التطويرية.

حي بني مالك

هو أحد أحياء مدينة جدة، يسمى بنزلة بني مالك، وهي قرية (خارج سور جدة القديم) وبعد توسع مدينة جدة أصبحت حي من أحيائها، حيث يقع حي بني مالك في وسط مدينة جدة السعودية، ويحده من الشرق طريق الحرمين، ومن الغرب طريق الملك فهد، ومن الشمال شارع فلسطين، ومن الجنوب شارع بني مالك.

حي الورود

حي الورود هو من بين الأحياء الحيوية التي تقع في جنوب جدة علي طريق الملك عبد الله وعلي الحدود الشمالية لطريق بني مالك، ويمثل هذا الحي منطقة جذب للكثير للراغبين في الإقامة بحي سكني من الطراز الأول من حيث كثرة الخدمات والهدوء والقرب من قبل المدينة ومعالمها العديدة حيث يغلب عليه روح التراث السعودي العربي.

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في 28 مايو القادم ستبدأ أمانة جدة بأعمال إزالة #حي_الورود العشوائي الواقع على مساحة تفوق 200 ألف م2 – +28 حي سيتم إزالته في جدة

-+31 مليون م2 مجموع المساحات pic.twitter.com/EbM8VOTmCP — مشاريع السعودية (@SaudiProject) May 7, 2022

موعد إزالة الأحياء العشوائية فى جدة

نشرت أمانة جدة عبر المواقع الإخبارية عن مواعيد إزالة الأحياء العشوائية المقرر إزالتها وفق الخطة الموضوع لها وهي كالتالي: