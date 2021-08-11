اليوم الوطني السعودي 91 هو العيد الوطني المنتظر في الفترة المقبلة والذي يحتفل به المواطنين السعوديين في كل مكان، ويحتفل به الأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة، وفي هذا اليوم تنتشر الاحتفالات بالمملكة العربية السعودية، وتتنوع طقوس الاحتفالات ما بين العروض المختلفة والتخفيضات في الأسواق والمولات والمعارض والمحلات ذات البراندات المختلفة والحفلات الغنائية والاضاءة والنوافير وغيرها، فيما يلي نتعرف على موعد اليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021 – 1443.

موعد اليوم الوطني السعودي 91

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في كل عام في نفس يوم توحيد السعودية على يد الملك عبد الرحمن بن فيصل آل سعود تحت اسم المملكة العربية السعودية في جمادي الأول من عام 1351 هجريًا والموافق 23 سبتمبر 1932، ومن هذا اليوم وتحتفل المملكة باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم يتم تزيين الشوارع بالمملكة بلون علم المملكة العربية السعودية المعروف وهو اللون الأخضر، ويهنئ السعوديين بعضهم بعضًا، وتحتفل بعض الدول العربية باليوم الوطني السعودي بالعديد من أشكال الاحتفالات.

ومن المقرر أن يكون موعد اليوم الوطني للعام الواحد والتسعين على التوالي لهذا العام 2021 – 1443 في يوم 23 سبتمبر 2021 الموافق يوم الخميس 16 صفر 1443 هجريًا.

احتفالات اليوم الوطني 91

قامت هيئة الترفيه السعودية بالإعلان عن احتفالات اليوم الوطني السعودي والتي بدأت بالفعل من بداية شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، ومن أبرز احتفالات اليوم الوطني السعودي لهذا العام ما يلي:

حفل الفنان تامر حسني في يوم 13 من أغسطس 2021.

حفل الفنانة أصالة نصري بالمشاركة مع الفنان رامي صبري في يوم 19 أغسطس 2021.

كما أعلنت عن احتفالات اليوم الوطني السعودي في جدة والرياض والدمام مع باقة من ألمع نجوم الفن بالوطن العربي والتي تستمر من يوم 22 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2021